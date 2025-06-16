Pesquisar

Faça em casa

Tortinhas assadas de arroz e legumes são uma delícia

Receita: Arroz
16 jun 2025 às 16:20

Divulgação
Tempo de Preparo Rendimento
h 50 min
4 porções
Preparo Fácil
Culinária Saudável
Ingredientes

  • 1 xícara (chá) de arroz
  • 10 vagens cortadas em rodelas
  • 400 ml de caldo de legumes
  • Sal e cebolinha a gosto
  • 3 ovos
  • 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
  • 1 cenoura ralada
  • 1 xícara (chá) de leite
  • ½ xícara (chá) de parmesão ralado
  • ½ colher (sopa) de fermento químico
  • ½ maço de salsinha picada
  • Manteiga
  • Farinha de rosca
Modo de preparo

Em uma panela, coloque o arroz, as vagens, o caldo de legumes, deixe cozinhar e reserve. 

Em um recipiente, coloque o sal, os ovos, a farinha de trigo, a cenoura, o óleo de milho, o atum, o leite, o parmesão ralado, o fermento, a cebolinha, a salsinha e misture bem. Em seguida, adicione o arroz com vagens já frio e mexa até incorporar. 

Unte forminhas com manteiga e farinha de rosca até as bordas, coloque a massa e leve ao forno, em fogo médio, por 30 minutos. Retire e desenforme com cuidado. 

 

Tortinhas assadas legumes arroz Receita

