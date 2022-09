Verrine de manga, kiwi e limão

1 - Descasque as mangas e corte em pedaços. Bata-a no liquidificador até obter um creme.

2 - Enfeite as laterais de copos com kiwis cortadas em rodelas.

3 - Coloque cuidadosamente o creme de manga nos copos.

4 - Misture o iogurte com o sumo e o mel. Com cuidado, adicione sobre a manga. Leve à geladeira para firmar. Enfeite com a hortelã e sirva.

