Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
BEBA SEM PREOCUPAÇÃO

Vinho quente: Bebida clássica com um toque exótico

Receita: Seara
09 out 2025 às 11:00

Compartilhar notícia

Seara/Divulgação
Publicidade
Tempo de Preparo Rendimento
h 20 min
6 porções
Preparo Fácil
Continua depois da publicidade

Ingredientes

  • 750ml de vinho tinto seco ou suave
  • 1 maçã média picada em cubos
  • 1 laranja média cortada em rodelas
  • 1/2 xícara de açúcar (ajuste a gosto)
  • 2 paus de canela
  • 8 cravos-da-índia
  • 1/2 xícara de água (opcional)
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade

Modo de preparo

Em uma panela grande, coloque o vinho tinto.

Adicione a maçã picada, as rodelas de laranja, o açúcar, os paus de canela e os cravos-da-índia.

Se desejar, adicione a água para suavizar.

Leve a panela ao fogo médio.

Mexa ocasionalmente até o açúcar dissolver completamente.

Aqueça a mistura sem deixar ferver.

Mantenha em fogo baixo por cerca de 15 minutos para infusionar os sabores.

Retire do fogo. De desejar, coe o líquido para remover as frutas e especiarias antes de servir.

Sirva o vinho quente imediatamente em taças resistentes ao calor

Cadastre-se em nossa newsletter

vinho bebida Bebidas alcoólicas canela rápido cravo laranja

Continue lendo

Últimas Receitas

Publicidade

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas