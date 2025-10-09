Vinho quente: Bebida clássica com um toque exótico

REFEIÇÃO COMPLETA
|Tempo de Preparo
|Rendimento
|h 20 min
|
6 porções
|Preparo Fácil
Em uma panela grande, coloque o vinho tinto.
Adicione a maçã picada, as rodelas de laranja, o açúcar, os paus de canela e os cravos-da-índia.
Se desejar, adicione a água para suavizar.
Leve a panela ao fogo médio.
Mexa ocasionalmente até o açúcar dissolver completamente.
Aqueça a mistura sem deixar ferver.
Mantenha em fogo baixo por cerca de 15 minutos para infusionar os sabores.
Retire do fogo. De desejar, coe o líquido para remover as frutas e especiarias antes de servir.
Sirva o vinho quente imediatamente em taças resistentes ao calor
