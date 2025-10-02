Assaí promove Primavera Gastronômica a partir desta sexta-feira

Acontece de sexta (3) a domingo (5), no Centro de Eventos Toyosaburo Ikeda, em Assaí, a 5ª Primavera Gastronômica. O festival reunirá pratos da gastronomia do Paraná em uma grande celebração de sabores, cultura e tradição. Ao todo, serão 17 empreendedores de pratos salgados e doces e 11 empreendedores de bebidas artesanais. Segundo os organizadores, o público terá uma experiência única, com destaque para os ingredientes locais e a diversidade culinária da região.





O evento faz parte do projeto “Estação Gastronômica”, desenvolvido pelo Governo do Paraná, por meio do Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR-PR), em parceria com a Prefeitura de Assaí e o Provopar, reforçando a importância da gastronomia como identidade cultural e vetor de desenvolvimento econômico.





Além da gastronomia, o público poderá prestigiar uma programação cultural diversificada, com apresentações artísticas, musicais e eventos de inovação.





“Assaí está de braços abertos para receber você e sua família para saborear a gastronomia do Paraná. Temos certeza de que a 5ª edição da Primavera Gastronômica será um sucesso, cheia dos sabores que representam a nossa cultura. Aguardamos todos vocês para viver essa experiência especial”, ressaltou o prefeito Tuti Bomtempo.





O festival acontece das 18h às 24h, na sexta-feira (3); sábado (4) e domingo (5), das 09h às 24h.





Confira a programação cultural:





03/10 – Sexta-feira

19h – Abertura oficial com o Festival da Primavera da Educação Infantil

04/10 – Sábado

09h – Hackathon Suntech

13h – Apresentação Assahi Wadaiko – Taiko e Matsuri Dance

15h – Premiação Hackathon Suntech

20h – Apresentação Cultural Ucraniana Volênia

05/10 – Domingo

12h – Orquestra Santafeense de Viola

12h – Premiação dos pratos vencedores





