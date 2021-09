Veja três receitas com brigadeiro para fazer hoje mesmo

Cada receita mostra um preparo diferente desse doce tão versátil, que deixa qualquer receita ainda mais gostosa. brigadeiro é uma paixão nacional e sempre vai bem, por isso, a marca Renata preparou receitas que levam brigadeiro.





Cupcake de brigadeiro





Ingredientes:





Massa do cupcake:

- 1 pacote de mistura para bolo brigadeiro

- 1 copo (250 ml) de iogurte natural





Cobertura de brigadeiro:

- 1 lata de leite condensado

- 2 colheres (sopa) de manteiga

- 1 pitada de sal

- 1 gema peneirada (opcional)

- 5 colheres (sopa) de chocolate em pó

- 1 pacote (pequeno) (100 g) de granulado de chocolate para polvilhar





Preparo:





1.Massa do cupcake: p repare a mistura para bolo conforme as instruções da embalagem, mas substitua o leite por iogurte natural. Unte as forminhas para cupcake e coloque a massa na metade de cada forminha, para não transbordar. Asse em forno preaquecido por cerca de 20 a 30 minutos ou até que, ao espetar um palito, ele saia limpo. Deixe os bolinhos esfriarem, retire das forminhas e reserve.





2.Cobertura de brigadeiro: e m uma panela média, em fogo médio, misture todos os ingredientes, mexendo sempre até encorpar e desprender-se da panela. Desligue o fogo e somente utilize quando esfriar.





3.Montagem: c oloque os bolinhos prontos na bandeja, espalhe a cobertura de brigadeiro em cada um deles e polvilhe com o granulado de chocolate.





Bolo piscininha de cenoura





Ingredientes:





- 1 pacote de mistura para bolo cenoura

- 3 ovos

- 3 colheres (sopa) de manteiga

- 3/4 xícara (chá) de leite

- 1 lata de leite condensado

- 2 colheres (sopa) de cacau em pó

- 1 colher (sopa) de manteiga

- 1/2 caixa de creme de leite





Preparo:





1 - Bata a mistura para bolo com os outros ingredientes. Coloque em uma forma untada no formato piscininha. Leve para assar em forno preaquecido a 180°C por 35 minutos.





2 - Para o brigadeiro, misture em uma panela todos os ingredientes e deixe cozinhar até soltar do fundo

da panela. Retire do fogo e misture o creme de leite.





3 - Despeje o brigadeiro sobre o bolo.





Bolo formigueiro





Ingredientes:





- 1 pacote de mistura para bolo baunilha

- 3 ovos

- 3 xícara (sopa) de manteiga

- 2/3 xícara (chá) de leite

- 1/2 lata (chá) de granulado crocante





Cobertura:

- 1/2 colher de leite condensado

- 1 colher (sopa) de manteiga

- 1 colheres (sopa) de cacau em pó

- 4 colheres (sopa) de creme de leite

- Granulado de chocolate para decorar





Preparo:





1 - Coloque em um bowl a mistura para bolo, os ovos, o leite e a manteiga. Bata bem até ficar homogêneo. Misture o granulado.





2 - Coloque em uma forma untada. Leve para assar em forno preaquecido a 180°C por 30 minutos.





3 - Para a cobertura misture os ingredientes em uma panela e deixe ferver e engrossar.





4 - Espalhe no bolo e finalize com granulado.