Homem é preso suspeito de matar mulher a facadas em Londrina

ma mulher morreu após sofrer ferimentos à faca na região do pescoço, na noite deste sábado (20), em Londrina. O crime teria ocorrido em uma conveniência no Conjunto Farid Libos (Zona Norte).





De acordo com boletim da PM (Polícia Militar), a vítima teria buscado ajuda de uma equipe policial que realizava patrulhamento próximo a um estabelecimento de lanches. Ela apresentava intenso sangramento no pescoço e caiu na calçada assim que se aproximou.



A PM comunicou que um brigadista do Hospital do Câncer que estava no local chegou a prestar atendimento à vítima, iniciando os primeiros socorros. Entretanto, a mulher não resistiu e morreu.





À polícia, populares informaram que o autor do crime havia fugido em direção ao Conjunto Hab. José Belinati. Minutos depois, a equipe localizou um homem com características compatíveis às repassadas. Ele foi abordado e reconhecido como responsável pela agressão.





Ao retornar ao local da morte junto com a PM, o suspeito teria apresentado aos policiais a faca utilizada no crime. O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Londrina. O caso e a motivação do crime serão investigados.





