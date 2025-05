Lexa retorna aos palcos em noite de coroação da nova Miss Universe Paraná

A escolha da nova Miss Universe Paraná é neste sábado, dia 10, e terá a final estadual em Bandeirantes, no Resort Morro dos Anjos. O evento que reúne mais de 30 candidatas de diferentes cidades, conta este ano com um show especial da cantora e compositora Lexa, que faz sua primeira apresentação em palco depois da morte da filha, ocasionada por uma pré-eclâmpsia e síndrome de Hellp, sofridas pela cantora.

Lexa que é funkeira, criou uma expectativa no público para este retorno, em sua entrevista no programa Conversa com Bial, ela cantou a música ‘Você e Eu”, que representa um abraço na sua filha, e ajuda na sua volta aos palcos. “A música foi composta por ela após lidar com o luto, e a composição é uma forma de transformar a dor em amor” – manifestou em suas redes sociais.

A grande final do concurso acontece às 21h e vai eleger a vencedora e representante do estado do Paraná, que participará da edição do concurso Miss Brasil onde será escolhida a vencedora que representará o país no Miss Universo.