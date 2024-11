1º Festival Internacional de Inovação acontece em dezembro em Londrina

De 5 a 8 de dezembro será realizada a primeira edição do FIIL - Festival Internacional de Inovação de Londrina. O evento é promovido pela Estação 43, organizado pela FB Group e apoiado por 12 governanças regionais de diferentes setores. O principal objetivo do FIIL é criar um ambiente propício para a troca de ideias, networking, formação de parcerias estratégicas e desenvolvimento de soluções inovadoras.





Nos quatro dias, o festival inédito oferece palestras, workshops, painéis de discussão, hackathons e exposições de 40 startups. Os eixos temáticos estão voltados para a inovação, govtech e cidades inteligentes, com foco no uso da tecnologia como aliada a soluções aplicadas no cotidiano, seja no contexto empresarial, setor público ou em ambientes urbanos.

São quase 60 palestrantes convidados com temas que envolvem tecnologia e inovação no audiovisual, saúde, educação, turismo, agronegócio, entre outros setores. Destaque para a presença do Secretário Estadual de Inovação, Modernização e Transformação Digital do Paraná, Alex Canziani.





A realização do festival de inovação já estava prevista no Masterplan de Londrina, ferramenta utilizada no planejamento urbano da cidade. O evento será no Parque Ney Braga Eventos e contará com dois palcos principais, arena Sebrae e cabine de gravação de podcast.





A programação do evento e as inscrições gratuitas estão disponíveis no site: fiil.estacao43.com.br. As vagas são limitadas.





