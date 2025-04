Abastecimento de água na zona oeste de Londrina está interrompido nesta quinta-feira (20)

A Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) informou que o abastecimento em bairros da região oeste de Londrina, atendidos pelo Centro de Reservação Maria Lúcia, foi interrompido nesta quinta-feira (20). O desabastecimento se deu em função do rompimento de um trecho da nova adutora, cuja interligação ao sistema está em fase de testes. A previsão é a de que a manutenção da tubulação seja finalizada até o fim do dia, com a retomada do abastecimento à noite, após a recuperação do nível dos reservatórios.





A normalização da distribuição de água deve ocorrer, de maneira gradativa, entre a noite desta quinta e a madrugada desta sexta (21).





Serão afetados os seguintes bairros: Jardim Imagawa, Moradias Cabo Frio, Residencial Severo de Rudin Canziani, Jardim Hirata, Conjunto Habitacional Marajoara, Vila Flora, Jardim Maria Luiza, Jardim Nova Olinda, Residencial Anselmo Vedoato, Jardins Barcelona, Santo André, Ana Terra, Santa Madalena, San Martin, Noroeste, Nova Londrina, Maria do Carmo, Santiago, e Atlântico, Portal do Império, Jardim Savana, Conjunto Habitacional Santiago, Conjunto Habitacional Santiago 2, Jardins São Tomás, Das Américas, Império do Sol, Residencial Itamaraty, Jardins Holanda 2, Coliseu, dos Andes, Costa do Sol, Holanda, Conjunto Habitacional Garça Real, Jardim Leonor, Condomínio Residencial Ana Terra, Parque Industrial Cacique, Parque Industrial Horácio Sabino, Jardim Rosicler, Parque Industrial Nishi 1 e 2, Jardim Maria Lúcia, Residencial Santa Rita do 1 ao 7, Conjunto Habitacional Morumbi, Jardim Leste Oeste e Jardim São Francisco de Assis e áreas adjacentes.





A população deve fazer uso racional da água tratada, priorizando alimentação e higiene pessoal.





Poderão ficar desabastecidos os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.





A obra





A adutora da Sergipe abrange 5,4 quilômetros de tubulação e uma estação elevatória de água tratada. O investimento é de R$ 26,934 milhões. O prazo inicial de entrega era agosto de 2025, mas, em função das temperaturas e da elevada demanda, o cronograma foi antecipado para abril. A nova linha para transportar água e reforçar o abastecimento em Londrina e Cambé foi interligada na terça (18) e segue em testes.





O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail [email protected] ou ainda pelo whatsapp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.