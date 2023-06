Ação da CMTU alerta para redução de velocidade máxima em três avenidas de Londrina

Começarão a valer na próxima segunda-feira (5) os novos limites de velocidade das avenidas Santos Dumont, Juscelino Kubitschek e Tiradentes. Para alertar os motoristas, a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) promove nesta quinta-feira (1º) uma ação de conscientização no cruzamento das avenidas Tiradentes e Maringá.

Os corredores de tráfego, que, juntos, somam cerca de 8 km e fazem a ligação entre as regiões leste e oeste, terão o teto máximo de circulação readequado de 60 km/h para 50km/h.

A exceção ficará por conta das proximidades dos estabelecimentos de ensino, onde as placas indicativas permanecerão fixadas em 30 km/h. Executada pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), a atualização das sinalizações vertical e horizontal ao longo das três vias ocorreu entre dois e 31 de maio.

A intervenção é desdobramento da campanha "Por favor, reduza a velocidade", lançada em 2022, que alçou a avenida Angelina Ricci Vezozzo, na região norte, à posição de primeiro ponto a receber a mudança.

De acordo com o diretor-presidente da CMTU, Marcelo Cortez, o propósito da medida é reduzir o número de acidentes e, principalmente, de mortes no trânsito. Ele contou que diversos estudos ao redor do mundo apontam que uma menor velocidade dos veículos pode evitar a ocorrência de sinistros e abrandar os danos físicos e materiais causados por eles. A Organização Mundial da Saúde (OMS), inclusive, considera a marca de 50 km/h como a velocidade máxima possível em vias urbanas.

"Os levantamentos deixam claro que a prática de altas velocidades reduz consideravelmente o tempo de reação do condutor em manobras de frenagem ou desvio. Então, nossa intenção é estabelecer um nível de deslocamento a partir do qual o motorista tenha tempo hábil para perceber o risco e reagir a ele com segurança. Um limite que faça com que, em caso de eventos inesperados, os prejuízos sejam menores e a vida seja resguardada", afirma.



Indicativos



Segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária, além de aumentar a probabilidade de acidentes, conduzir em velocidades elevadas diminui a chance de os equipamentos de segurança – como airbags, cinto e capacetes - serem efetivos, potencializando a severidade das consequências.

Outro estudo, este realizado pela Organização Mundial de Saúde, aponta que um pedestre atropelado a 60 Km/h tem mais de 90% de chance de ir a óbito, enquanto um atropelamento a 50 Km/h, a depender das condições da pessoa, tem 45% de chance de sobreviver, enquanto se o acidente ocorrer a 40km/h essa porcentagem cai para 35%. Em resumo, uma redução de apenas 5% na velocidade média pode significar 30% menos acidentes fatais.

Nesse sentido, avalia Cortez, é preciso investir em políticas capazes de garantir a segurança dos agentes envolvidos no cotidiano das ruas - sobretudo pedestres, ciclistas e motociclistas - sem, no entanto, abrir mão da fluidez no trânsito. Para ilustrar a possibilidade de harmonia entre essa equação, o diretor-presidente da CMTU cita um estudo realizado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) de Fortaleza, no Ceará.

O levantamento, divulgado em 10 de maio, analisou a relação entre a readequação de velocidade nas vias da capital cearense e o tempo médio de deslocamento. O estudo avaliou seis corredores submetidos à adaptação do limite de circulação em 50 km/h, mostrando um aumento de apenas 6,08 segundos no tempo médio de viagem a cada quilômetro percorrido.

O resultado, que desconstrói o argumento de que a readequação de velocidade implicaria em prolongar de forma significativa o tempo de permanência dos condutores no trânsito, revelou também que, em determinadas vias analisadas, o número de acidentes com mortes caiu aproximadamente 68% após a intervenção.

Em Londrina, um teste realizado pela Diretoria de Trânsito da companhia constatou que, se um condutor conseguisse manter a velocidade constante de 60 km/h ao percorrer as avenidas Santos Dumont, JK e Tiradentes, o tempo deslocamento até a conclusão do trecho seria de 8 minutos, desconsiderando os momentos no semáforo. Já a 50 km/h, a duração da viagem teria, em média, apenas um minuto e 36 segundos a mais – diferença considerada irrelevante quando o objetivo é evitar mortes e lesões graves.



Campanha

Campanha