Artesãs da Economia Solidária realizam exposição de roupas infantis e produtos diversos

Na próxima terça (31) e quarta-feira (1°), das 10h às 16h, o Programa Municipal de Economia Solidária promoverá uma exposição de roupas e produtos diversos confeccionados por artesãs que participam da iniciativa.





A exposição será realizada na sede da Prefeitura (Avenida Duque de Caxias, 635, Centro Cívico), em frente à cantina Café Pé Vermelho, que também é uma ação da Economia Solidária. Os produtos foram confeccionados por um grupo de mulheres que fazem parte do projeto de inclusão produtiva da Smas (Secretaria Municipal de Assistência Social), executado em parceria com a Cáritas Arquidiocesana, e foram apresentados no desfile da coleção primavera/verão, em 5 de outubro.

Publicidade

Publicidade





Ficarão em exposição peças de vestuário infantil voltadas a crianças de 0 a 10 anos. As opções incluem bonecas de pano, bichos de pelúcia, artigos para bebês como, por exemplo, babadores, roupas infantis como vestidos e conjuntos masculinos que participaram do desfile, bolsas, chapéus, laços de cabelo, arcos e amigurumis.







De acordo com a coordenadora de projetos da Cáritas e designer de moda, Jordana Bennemann, a iniciativa de exibir os trabalhos surgiu como uma proposta do próprio projeto de inclusão. “Foi uma forma de divulgar os resultados do desfile que aconteceu no início do mês, e continuar trazendo visibilidade e gerar renda para as artesãs”, contou.

Publicidade





Bennemann ainda destacou que a cantina Café Pé Vermelho irá apresentar um cardápio diferente e especial para valorizar as duas ações e espaços, a fim de promover um momento de integração.





A artesã Sara Elizabete Cavalheiro, participante do programa, confeccionou aproximadamente 30 artigos que farão parte da exposição, sendo eles 20 bichinhos e dez bonecas, todos em pelúcia.





Elizabete, que anteriormente não havia trabalhado com a confecção de pelúcias, ressalta os reflexos e experiências positivas dentro do programa. “A Economia Solidária foi uma porta que se abriu para vários negócios e me estimulou a fazer os bichinhos e bonecas, com apoio técnico, e com confiança no meu trabalho”, contou a artesã.





Ao todo, quatro artesãs estarão representando o coletivo durante a exposição, sendo duas na terça e outras duas na quarta-feira. Para os interessados que gostarem e quiserem levar algum produto, será possível realizar a compra na hora, por meio de cartão ou Pix. As artesãs também estarão à disposição para encomendas para entregas posteriores.