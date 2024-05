Biblioteca Lupércio Luppi recebe grupo terapêutico a partir desta sexta-feira

Feira Londrina Criativa oferece opções de artesanato neste fim de semana

Mais uma edição da feira Londrina Criativa será realizada neste sábado (4), das 10h às 22h, e no domingo (5), das 14h às 20h, no Boulevard Londrina Shopping, no espaço do Hub de Inovação e Turismo do Visite Londrina Conventions Bureau.