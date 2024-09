Carreata da padroeira em Londrina reúne milhares de veículos com bênção no santuário da Vila Nova

Milhares de veículos percorreram as ruas de Londrina na tradicional Carreata da Padroeira seguida pela bênção em frente ao santuário de Nossa Senhora Aparecida. O evento normalmente ocorre no domingo anterior ao dia 12 de outubro, mas como neste ano a data coincide com as eleições municipais, foi transferida para este domingo (29). Na condução, o deputado federal Marco Brasil (PP), conhecido por ser locutor de rodeios e apresentador de televisão. A carreata saiu da paróquia São Tiago Apóstolo, no jardim Santiago, zona oeste.







“A cada ano que passa, mais e mais veículos se juntam à carreata que homenageia a padroeira do Brasil. Neste ano, de modo especial, como uma abertura da programação da Festa da Padroeira, que terá novenas, missas, entre outras atividades”, diz o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário. Na chegada à vila Nova, os veículos foram recebidos com o badalar de um dos sinos que será instalado na torre do santuário, cuja bênção também foi no domingo, após a missa das 16h.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A programação da Festa da Padroeira terá ainda a Novena da Padroeira, que será de 2 a 10 de outubro, de segunda a sexta, sempre às 19h30. Aos sábados e domingos, 18h30. No dia 11/10, às 19h30, será a celebração das Vésperas Solenes com troca do manto da imagem de Nossa Senhora Aparecida, pelo arcebispo Dom Geremias Steinmetz. E no dia 12/10, terço dos homens (0h) e missas (5h, 7h, 9h, 10h30, 13h, 15h e 17h), com consagração das crianças (12h), procissão luminosa (18h) e coroação (19h).





Santuário





O santuário de Nossa Senhora Aparecida, na vila Nova em Londrina, nasceu como capelinha em maio de 1940. Em 1º de março de 1952 se transformou em paróquia e em 1997 foi elevado a santuário, convertendo-se em um centro de evangelização, peregrinação e referência no turismo religioso, recebendo devotos e fieis do Paraná e de outros estados, já que as promessas podem ser cumpridas no santuário de Londrina. A Festa da Padroeira, atualmente, recebe mais de 40 mil pessoas somente no dia da padroeira do Brasil.