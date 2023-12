Casinha recebe o Papai Noel nesta quinta no Calçadão de Londrina

Já está tudo pronto para a chegada do Papai Noel à Casinha montada na Praça Gabriel Martins, no Calçadão, às 19h30 desta quinta-feira (7). O Bom Velhinho virá acompanhado de uma carreata marcada para sair às 18h30 nas proximidades da Av. Saul Elkind, em frente à Igreja Batista Monte Sião (R. Miguel Perez, 6). Enquanto aguarda, no Calçadão, o público será embalado por um show de Allice Tirolla e Orquestra Acadêmica Bravi, também na quinta, às 19hs. As atrações são gratuitas e fazem parte do LondriNatal, realizado pela ACIL em parceria com a Codel, CMTU, Prefeitura e Londrina Iluminação, e patrocínio da Copel via Lei Federal de Incentivo à Cultura.



“Preparamos uma série de apresentações gratuitas para as famílias que forem ao Calçadão neste período natalino. São atrações de alto nível e tenho a certeza de que vão impactar positivamente a população, contribuindo para criar memórias afetivas com a região central da cidade. Neste ano, a Casinha do Papai Noel foi instalada em um local mais acessível, para ficar mais próxima das pessoas e atender a todos com mais facilidade. Vale a pena visitar o Centro para passear, comer, ver as lojas, conhecer a Casinha e assistir às apresentações temáticas que fazem deste LondriNatal uma ação muito especial da ACIL”, destaca Angelo Pamplona.