Centros do Idoso de Londrina divulgam cronograma de atividades para 2025

Os CCIs (Centro de Convivência da Pessoa Idosa) de Londrina divulgaram a agenda de atividades programadas para fevereiro. Além de oferecer serviços de acesso à cidadania, essas unidades disponibilizam gratuitamente uma série de atividades voltadas ao bem-estar, à mobilidade e ao lazer da população idosa.

A cidade conta com três CCIs, localizados na zona norte (rua Luís Brugin, 570, Conjunto Habitacional Maria Cecília), zona leste (rua Gabriel Matokanovic, 260, Jardim da Luz) e zona oeste (rua Serra Pedra Selada, 111, Jardim Bandeirantes).

Os Centros de convivência da Pessoa Idosa de Londrina desempenham um papel essencial na promoção do bem-estar e da qualidade de vida dos idosos, como explica a secretária municipal do Idoso, Marisol Chiesa. Publicidade

“Com atividades físicas, culturais e sociais, esses espaços fortalecem a convivência, estimulam a autonomia e contribuem para a saúde mental e física dos idosos. Além disso, oferecem suporte e orientação, garantindo um envelhecimento ativo e participativo na comunidade. O retorno das atividades é muito importante e nós queremos fortalecer cada vez mais os nossos centros, investindo no respeito e na dignidade dos nossos queridos idosos”, explica Chiesa.

Para aqueles que desejam retomar os estudos, as unidades das zonas leste e oeste oferecem aulas do EJA (Programa de Educação para Jovens e Adultos). No CCI Leste, as aulas ocorrem de segunda a quinta-feira, nos períodos da manhã e da tarde, já no CCI Oeste, as turmas são oferecidas no período da manhã, nos mesmos dias da semana. Publicidade



Esportes e saúde



Presentes nos três centros, as atividades físicas são um dos focos da programação. No CCI Norte, as aulas de ginástica e alongamento acontecem de segunda a quinta-feira, nos períodos da manhã e tarde. No CCI Leste, essa modalidade pode ser praticada de terça a quinta-feira pela manhã e às quartas e sextas-feiras à tarde. No CCI Oeste, as aulas ocorrem às segundas e quartas pela manhã e às terças e quintas, tanto no período matutino quanto no vespertino. Publicidade

Além da ginástica e alongamento, há outras opções de atividades físicas. No CCI Leste, por exemplo, são oferecidas aulas de pilates nas segundas, terças e quintas pela manhã. Já no CCI Oeste, há uma oficina específica de pilates solo, voltada para dores lombares, que ocorre às quartas-feiras à tarde. No CCI Norte, há ainda aulas de vôlei adaptado às quartas-feiras pela manhã e exercícios respiratórios, também no período matutino.

Além disso, o CCI Oeste conta com uma oficina que aborda como lidar com a incontinência urinária, realizada nas tardes de quarta-feira. Publicidade



Momentos lúdicos



Para estimular a cognição e a criatividade, o CCI Norte oferece oficina de memória às segundas-feiras à tarde e de jogos e brincadeiras no mesmo período. No CCI Leste, essa atividade acontece às terças, quintas e sextas-feiras pela manhã. Já no CCI Oeste, a oficina de memória é oferecida às terças e quintas pela manhã, enquanto o Projeto Troca de Saberes – Artesanato Intergeracional ocorre às terças à tarde. Publicidade

Para os mais chegados à música, o CCI Norte oferta a oficina de canto e coral às quartas-feiras à tarde. No CCI Leste, essa mesma atividade é oferecida às quintas-feiras pela manhã.

Os eventos festivos são outro destaque dos CCIs. No CCI Norte, todas as sextas-feiras são reservadas para encontros do Grupo de Convivência pela manhã e para as Tardes Festivas no período da tarde. No CCI Leste, as Tardes Festivas ocorrem às quintas-feiras à tarde, com programação especial como o baile com música ao vivo no dia 13. Já no CCI Oeste, as Tardes Dançantes acontecem todas as segundas-feiras à tarde, com eventos especiais como o Baile de Abertura das Atividades que foi realizado no dia 10 e o Baile de Carnaval que será no dia 24. Publicidade



Contato



Todas as atividades oferecidas pelos CCIs são gratuitas e abertas à comunidade idosa. É importante conferir com cada centro se há vagas disponíveis para cada atividade ou se é necessário um cadastro prévio. Mais informações podem ser obtidas, por telefone, diretamente nas unidades: CCI Leste – (43) 3375-0307; CCI Oeste – (43) 3375-0334 e CCI Norte – (43) 3373-0092, ou pelo site oficial .



