Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Bem-estar

Centros do Idoso de Londrina divulgam cronograma de atividades para 2025

Redação Bonde com N.Com
13 fev 2025 às 14:52

Compartilhar notícia

Vivian Honorato/N.Com
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Os CCIs (Centro de Convivência da Pessoa Idosa) de Londrina divulgaram a agenda de atividades programadas para fevereiro. Além de oferecer serviços de acesso à cidadania, essas unidades disponibilizam gratuitamente uma série de atividades voltadas ao bem-estar, à mobilidade e ao lazer da população idosa. 


Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade

A cidade conta com três CCIs, localizados na zona norte (rua Luís Brugin, 570, Conjunto Habitacional Maria Cecília), zona leste (rua Gabriel Matokanovic, 260, Jardim da Luz) e zona oeste (rua Serra Pedra Selada, 111, Jardim Bandeirantes).


Os Centros de convivência da Pessoa Idosa de Londrina desempenham um papel essencial na promoção do bem-estar e da qualidade de vida dos idosos, como explica a secretária municipal do Idoso, Marisol Chiesa. 

Publicidade


“Com atividades físicas, culturais e sociais, esses espaços fortalecem a convivência, estimulam a autonomia e contribuem para a saúde mental e física dos idosos. Além disso, oferecem suporte e orientação, garantindo um envelhecimento ativo e participativo na comunidade. O retorno das atividades é muito importante e nós queremos fortalecer cada vez mais os nossos centros, investindo no respeito e na dignidade dos nossos queridos idosos”, explica Chiesa.


Para aqueles que desejam retomar os estudos, as unidades das zonas leste e oeste oferecem aulas do EJA (Programa de Educação para Jovens e Adultos). No CCI Leste, as aulas ocorrem de segunda a quinta-feira, nos períodos da manhã e da tarde, já no CCI Oeste, as turmas são oferecidas no período da manhã, nos mesmos dias da semana.

Publicidade


Esportes e saúde


Presentes nos três centros, as atividades físicas são um dos focos da programação. No CCI Norte, as aulas de ginástica e alongamento acontecem de segunda a quinta-feira, nos períodos da manhã e tarde. No CCI Leste, essa modalidade pode ser praticada de terça a quinta-feira pela manhã e às quartas e sextas-feiras à tarde. No CCI Oeste, as aulas ocorrem às segundas e quartas pela manhã e às terças e quintas, tanto no período matutino quanto no vespertino.

Publicidade


Além da ginástica e alongamento, há outras opções de atividades físicas. No CCI Leste, por exemplo, são oferecidas aulas de pilates nas segundas, terças e quintas pela manhã. Já no CCI Oeste, há uma oficina específica de pilates solo, voltada para dores lombares, que ocorre às quartas-feiras à tarde. No CCI Norte, há ainda aulas de vôlei adaptado às quartas-feiras pela manhã e exercícios respiratórios, também no período matutino.


Além disso, o CCI Oeste conta com uma oficina que aborda como lidar com a incontinência urinária, realizada nas tardes de quarta-feira.

Publicidade


Momentos lúdicos


Para estimular a cognição e a criatividade, o CCI Norte oferece oficina de memória às segundas-feiras à tarde e de jogos e brincadeiras no mesmo período. No CCI Leste, essa atividade acontece às terças, quintas e sextas-feiras pela manhã. Já no CCI Oeste, a oficina de memória é oferecida às terças e quintas pela manhã, enquanto o Projeto Troca de Saberes – Artesanato Intergeracional ocorre às terças à tarde.

Publicidade


Para os mais chegados à música, o CCI Norte oferta a oficina de canto e coral às quartas-feiras à tarde. No CCI Leste, essa mesma atividade é oferecida às quintas-feiras pela manhã.


Os eventos festivos são outro destaque dos CCIs. No CCI Norte, todas as sextas-feiras são reservadas para encontros do Grupo de Convivência pela manhã e para as Tardes Festivas no período da tarde. No CCI Leste, as Tardes Festivas ocorrem às quintas-feiras à tarde, com programação especial como o baile com música ao vivo no dia 13. Já no CCI Oeste, as Tardes Dançantes acontecem todas as segundas-feiras à tarde, com eventos especiais como o Baile de Abertura das Atividades que foi realizado no dia 10 e o Baile de Carnaval que será no dia 24.

Publicidade


Contato


Todas as atividades oferecidas pelos CCIs são gratuitas e abertas à comunidade idosa. É importante conferir com cada centro se há vagas disponíveis para cada atividade ou se é necessário um cadastro prévio.  Mais informações podem ser obtidas, por telefone, diretamente nas unidades: CCI Leste – (43) 3375-0307; CCI Oeste – (43) 3375-0334 e CCI Norte – (43) 3373-0092, ou pelo site oficial


Leia também:

Imagem
Valor final da reforma da Câmara de Londrina deve ficar em R$ 16,5 milhões
A sede oficial da CML (Câmara Municipal de Londrina), que ficou em obras entre 2023 e 2024, já foi entregue e está recebendo as sessões do Legislativo, mas ainda existem pendências que deverão ser resolvidas.
Centro de Convivência da pessoa Idosa Oficinas Programação idosos Londrina
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas