Chuva chega no domingo e derruba termômetros em até 10°C no Norte do PR

As temperaturas vão subir nos termômetros espalhados pelo Paraná, mas só até sábado (20). De acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), uma frente fria trará chuvas ao Estado entre domingo (21) e segunda-feira (22), e as temperaturas, principalmente na faixa norte paranaense, sofrerão declínio de até 10°C.





As temperaturas mínimas mais baixas desta sexta-feira (19) foram em São Mateus do Sul (Inmet), que registrou 8,9°C, e Palmas, que teve 9,9°C. Já em Santa Helena, Paranaguá, Loanda, Guaratuba e Foz do Iguaçu, o dia já amanheceu com temperaturas entre 18°C e 19°C. Na região Norte, a tarde, as temperaturas podem chegar a 35°C. Na metade sul do Paraná, aos 30°C.

“Na metade leste do Paraná há maior cobertura de nuvens desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira. Na Região Metropolitana de Curitiba as temperaturas a tarde poderão chegar a 26°C nesta sexta, e próximo aos 30°C no sábado. No Litoral, as temperaturas máximas também ficarão entre 28°C e 29°C”, afirma Fernando Mendes, meteorologista do Simepar.





Entre domingo (21) e segunda-feira (22), uma frente fria se aproxima do Paraná e muda as condições do tempo. Há previsão de chuva em todas as regiões do estado, com possibilidade de temporais localizados com fortes rajadas de vento e trovoadas, começando no Oeste, na divisa com o Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai e Argentina, e na divisa com Santa Catarina. Também ocorrerão chuvas intensas no Noroeste, Sudoeste e Centro-Sul. Não são descartados temporais em outras regiões.

“A frente fria traz situação de chuva para o Estado, que está necessitando de precipitações, e teremos também mudança no padrão de temperatura. Com o aumento da instabilidade, o aumento da presença de nuvens, teremos temperaturas mais amenas no período da tarde, especialmente em porções mais ao norte”, afirma Mendes.





Loanda, no Noroeste, por exemplo, tem previsão de temperaturas entre 26°C e 35°C no domingo, e na segunda entre 16°C e 23°C: um declínio de mais de 10°C em apenas um dia. O cenário é parecido em Maringá, também no Noroeste, que tem previsão de temperaturas entre 25°C e 34°C no domingo, e 16°C e 24°C na segunda-feira.

A diferença de temperatura após a chuva será mais gradativa nas outras regiões. Em Foz do Iguaçu (Oeste) o sábado terá temperaturas entre 21°C e 31°C, no domingo a máxima prevista cai para 28°C, e na segunda-feira as temperaturas ficam entre 15°C e 22°C. Em Pato Branco (Sudoeste) o sábado vai de 15°C a 30°C, o domingo de 19°C a 25°C, e a segunda-feira de 10°C a 19°C.





Em Guaratuba, a temperatura vai de 18°C a 31°C no domingo, e cai para 15°C a 22°C na segunda-feira. O Litoral terá pouca amplitude térmica ao longo da próxima semana. Curitiba fica entre 18°C e 29°C no domingo, e registrará temperaturas entre 13°C e 21°C na segunda-feira. Na próxima semana, as mínimas ficam na faixa dos 10°C na capital paranaense.

Em Guarapuava, no Centro-Sul, o sábado será entre 14°C e 28°, o domingo entre 18°C e 23°C, a segunda entre 9°C e 18°C, apenas, e na terça-feira as mínimas poderão ser abaixo de 5°C. As máximas voltam a subir. A situação é similar em Palmas (Sudoeste): temperaturas previstas entre 13°C e 27°C no sábado, entre 17°C e 22°C no domingo, entre 7°C e 17°C na segunda-feira, e terça com mínimas abaixo de 5°C, mas com elevação das máximas.