Ciclofaixa da Rua Paranaguá é estendida até a Avenida JK, em Londrina

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) finalizou, entre a noite de terça-feira (6) e a madrugada de quarta (7), a sinalização da ciclofaixa da Rua Paranaguá na extensão entre a Rua Alagoas e a Avenida Juscelino Kubitschek.





A ação faz parte do projeto de rede cicloviária do Ippul (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina) que prevê a interligação das ciclofaixas da área central, sinalizada nas ruas Paranaguá, Santos, Espírito Santo e Alagoas, com as do Lago Igapó, principal cartão postal da cidade.

A expectativa da companhia é que, até a semana que vem, a ciclofaixa da Paranaguá chegue até a avenida Aminthas de Barros.







Desde o fim do ano passado, a Prefeitura de Londrina proibiu o estacionamento de veículos sobre a faixa para bicicletas nas vias do centro, o que antes era permitido entre as 19h e as 7h.