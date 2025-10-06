Clarão intenso no céu de Londrina intriga moradores após passagem de meteoro

Um meteoro clareou a noite de Londrina e região ao entrar na atmosfera e se desintegrar neste domingo, por volta das 21h50. O evento astronômico, também chamado de estela cadente, foi registrado por câmeras de segurança e começaram a viralizar em redes sociais.

O clarão intenso, que também foi visível em partes de Santa Catarina e no interior de São Paulo, foi o rastro de luz deixado por um meteoro que cruzou a atmosfera terrestre em alta velocidade, explica o coordenador do Gedal (Grupo de Estudos e Divulgação de Astronomia de Londrina), Miguel Fernandes Moreno.

Clique aqui para enviar sugestões de pautas, imagens e dicas para o Portal Bonde





De acordo com Moreno, o fenômeno que se observou foi a entrada de um meteoroide na atmosfera em altíssima velocidade, comprimindo o ar à sua frente e gerando tanto calor que o ar e a rocha se transformam em um plasma super brilhante – o rastro de luz que clareou a noite.

O coordenador do Gedal destaca que, embora a maioria dos meteoros seja causada por rochas pequenas, "do tamanho de um feijão ou de uma azeitona," o evento presenciado no Paraná foi provocado por um objeto consideravelmente maior. "Quando você tem essas rochas maiores, do tamanho de uma bola de futebol ou até maior, elas vão comprimir um tanto de ar muito maior. Ou seja, esse brilho que ela vai causar vai ser muito mais intenso, vai chamar muito mais atenção," detalhou. Ele ainda complementou que, caso uma pedrinha dessa não se consuma por completo e consiga chegar à superfície, ela é então chamada de meteorito.



Rota da estrela cadente

A trajetória do meteoro está agora sob análise da rede Bramon (sigla em inglês para rede Brasileira de Observação de Meteoro), um grupo que monitora o céu com centenas de câmeras espalhadas pelo Brasil, explica Moreno. O processo envolve a coleta e o processamento dos dados de todas as estações que conseguiram capturar as imagens, um trabalho que será realizado nos próximos dias. "Usando várias imagens capturadas de locais diferentes, eles conseguem projetar qual a trajetória desse objeto no céu," explicou o coordenador.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRAMON (@bramonmeteor)