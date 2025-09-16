CMTU amplia Semana Nacional do Trânsito em Londrina para atingir maior público

Cidades de todo o Brasil celebram, entre os dias 18 e 25 de setembro, a Semana Nacional de Trânsito, período dedicado à intensificação de atividades educativas para a promoção de uma convivência mais segura e pacífica nas vias do país. Em Londrina, a programação da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) terá um dia a mais que o calendário oficial e envolverá diversos públicos.

Com o tema "Desacelere. Seu bem maior é a vida", definido pelo Contran (Conselho Nacional de Trânsito ) para as campanhas de conscientização ao longo de 2025, o cronograma de ações foca no controle da velocidade, considerada o principal fator de risco para a ocorrência e o agravamento de sinistros.

Na quinta-feira (18), às 14h, a cerimônia de abertura contará com autoridades e uma simulação de resgate de vítimas, promovida pelas forças de segurança integradas, no Centro Cívico. O evento contará com a presença do prefeito Tiago Amaral, do Secretário de Segurança Pública do Paraná, coronel Hudson Leôncio Teixeira, do presidente da CMTU, Fabrício Bianchi, e outros representantes de órgãos de segurança.

O diretor de Trânsito da CMTU, Rafael Sambatti, ressaltou que a Companhia, por meio do seu setor de Educação no Trânsito, tem o foco principal na redução dos acidentes e na preservação da vida. "Os registros mostram que os acidentes com maior gravidade e índice de óbitos ocorrem pelas ações do motorista, como o desrespeito a sinalização e excesso de velocidade. Trabalhamos por uma mobilidade plena, satisfatória, mas com segurança", apontou.





Na sexta-feira (19), das 8h às 17h, alunos do 2º ano das escolas municipais Nara Manella e Senador Gaspar Velloso, que participam do projeto Educação para o Trânsito – Construindo o Futuro, sairão pelas ruas da cidade a bordo do "trenzinho da alegria" – veículo aberto destinado ao público infantil, geralmente utilizado em passeios turísticos.

Durante o trajeto, que inclui locais como o Lago Igapó, o Museu Histórico e a Catedral Metropolitana de Londrina, semáforos, faixas de pedestres, botoeiras, guarda-corpos, marcas de canalização, entre outros elementos presentes na dinâmica viária, terão suas funções explicadas por agentes da CMTU.

No sábado (20), entre 9h e 14h, a Coordenadoria de Educação da companhia participará do Dia da Sergipe com a oferta de jogos, brincadeiras e desenhos para colorir com a temática do trânsito. O evento contará também com o minifusca da CMTU, protótipo utilizado em ações educativas com o qual se busca ensinar o uso do cinto de segurança e o respeito à sinalização.

A programação segue na segunda-feira (22), das 9h30 às 12h, com o evento Trânsito e Cidadania, que será realizado no Residencial Flores do Campo, na região norte. Em parceria com a Diretoria de Transportes da companhia e a concessionária TCGL, será disponibilizado um ônibus para acesso dos moradores. Além de poderem conhecer as comodidades do veículo, eles receberão orientações sobre pontos-cegos, já que, desde julho, a ocupação é atendida pela linha 447 do transporte coletivo.



Divulgação/CMTU



A iniciativa, que antes mesmo de acontecer já resultou na retirada de lixo irregular e na instalação de placas de sinalização na rua principal da comunidade, terá também atividades lúdicas na área de trânsito e distribuição de lanche às crianças. Outro serviço oferecido será a emissão de cartão transporte a idosos, estudantes, usuários convencionais e os que têm direito à gratuidade no pagamento do bilhete.

Na segunda-feira (22), data em que é celebrado o Dia Mundial sem Carro, a praça Nishinomiya será transformada em pista segura para a condução de meios de transporte não poluentes. A área verde ao lado do aeroporto, na zona leste, ganhará pista de skate e um espaço dedicado à pilotagem de patinetes elétricos. Programada para ocorrer das 17h às 20h, a ação visa estimular a substituição do automóvel por alternativas verdes, capazes de contribuir para uma mobilidade urbana limpa e eficiente.

No dia seguinte (23), que marca o 28º aniversário do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a Blitz Bom Condutor irá premiar as pessoas abordadas que não apresentarem pendências na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou na documentação veicular. Além da entrega de brindes, está prevista a distribuição de panfletos educativos. A operação, desenvolvida juntamente com a Polícia Militar (PM), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Guarda Municipal (GM) e outros parceiros, será realizada na BR-369 e na PR-445, em dois horários distintos: das 8h às 11h e entre 14h e 16h30.

Na quarta-feira (24), das 7h30 às 18h30, a CMTU fará a organização do tráfego para a tradicional benção dos carros, que ocorre anualmente no Santuário Eucarístico Mariano, localizado na avenida Madre Leônia Milito, 575. Na oportunidade, agentes de trânsito farão a entrega de brindes e de panfletos de orientação.



Divulgação/CMTU



Também na quarta, o Curso de Pilotagem Defensiva para Motociclistas, promovido pela companhia com o intuito de reduzir os números da violência entre o grupo mais vulnerável no trânsito e o que mais se envolve em sinistros graves e fatais, terá uma edição especial das 8h30 às 12h30, no Tiro de Guerra, com funcionários de uma empresa do setor de agronegócio.

Na quinta-feira (25), na parte da manhã, agentes de trânsito e estudantes de fisioterapia da Universidade Estadual de Londrina (UEL) buscarão orientar sobre a campanha Olhe e Sinalize, que prevê que o pedestre indique com o braço ao motorista, ainda na calçada, a intenção de cruzar a via. A dinâmica vai contemplar simultaneamente nove pontos de travessia espalhados pela cidade, selecionados com base no índice de atropelamentos registrado no entorno.

Já no sábado (27), fora do calendário oficial da Semana de Trânsito, a CMTU realizará a última atividade programada e retornará ao Tiro de Guerra, das 8h30 às 12h30, dessa vez para ministrar o Curso de Pilotagem Defensiva para Motociclistas a recrutas do serviço militar.

De acordo com Mara Lúcia Diniz de Assis, coordenadora de Segurança Viária e Educação no Trânsito da CMTU, a proposta de organizar uma programação ampla e diversificada busca chamar a atenção da sociedade para a urgência em reduzir a quantidade de óbitos no cotidiano das vias.

Somente entre os meses de janeiro e julho, 39 pessoas morreram nas ruas de Londrina em decorrência de sinistros. "Em sua maioria, as vítimas são homens jovens com a vida toda pela frente. Precisamos mudar esse quadro para fazer do nosso ambiente urbano um espaço seguro de convivência", afirmou.



Conscientização



A Semana Nacional de Trânsito, instituída pelo CTB em 1997, tem como objetivo conscientizar todos os usuários das vias — motoristas, passageiros, ciclistas, motociclistas e pedestres — para promover um trânsito mais seguro e respeitoso.

Ao trazer para o debate público o excesso de velocidade, que reduz a capacidade de perceber o entorno, aumenta a distância necessária para parar e a energia de impacto em colisões, a campanha enfatiza o cuidado com os mais vulneráveis, a harmonia no tráfego, a acessibilidade e a sustentabilidade.