CMTU anuncia alterações em itinerários de ônibus a partir de segunda

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) informa que, a partir da próxima segunda-feira (22) haverá mudanças nos itinerários das linhas 221 e 250, do transporte coletivo de Londrina.





A Linha 221-Limoeiro ganhará uma saída às 5h20, partindo do ponto do Vale Fértil (Toca do Rocco), e outra às 18h35, saindo do Terminal Central sentido Toca do Rocco.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Também a partir da segunda-feira, a mesma linha 221 deixará de atender nos dias úteis o interior do Jardim Pequena Londres, na zona sul, pois havia viagens sobrepostas com a Linha 231, que continuará atendendo o bairro normalmente.





A mesma linha 221, porém, continuará indo ao Jardim Pequena Londres aos sábados, domingos e feriados, e nos dias úteis saindo do Terminal Urbano Central às 20h25 e às 23h30, e do Limoeiro às 21h25. A mudança foi uma sugestão dos próprios usuários.

Publicidade





São Luiz





Também a partir de segunda-feira, está prevista mudança na linha “250-São Luiz”, com acréscimo de viagens nos dias úteis, saindo do Distrito de Guaravera às 8h15 sentido Estação Catuaí (zona sul), e às 18h15 saindo da Estação Catuaí sentido Guaravera.

Publicidade





Mais informações pelo SAC do MOV pelo 0800-400-7020.



