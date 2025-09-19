Pesquisar

LINHAS 221 E 250

CMTU anuncia alterações em itinerários de ônibus a partir de segunda

Redação Bonde
19 set 2025 às 18:07

CMTU/Divulgação
A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) informa que, a partir da próxima segunda-feira (22) haverá mudanças nos itinerários das linhas 221 e 250, do transporte coletivo de Londrina.


A Linha 221-Limoeiro ganhará uma saída às 5h20, partindo do ponto do Vale Fértil (Toca do Rocco), e outra às 18h35, saindo do Terminal Central sentido Toca do Rocco.

Também a partir da segunda-feira, a mesma linha 221 deixará de atender nos dias úteis o interior do Jardim Pequena Londres, na zona sul, pois havia viagens sobrepostas com a Linha 231, que continuará atendendo o bairro normalmente.


A mesma linha 221, porém, continuará indo ao Jardim Pequena Londres aos sábados, domingos e feriados, e nos dias úteis saindo do Terminal Urbano Central às 20h25 e às 23h30, e do Limoeiro às 21h25. A mudança foi uma sugestão dos próprios usuários.

São Luiz


Também a partir de segunda-feira, está prevista mudança na linha “250-São Luiz”, com acréscimo de viagens nos dias úteis, saindo do Distrito de Guaravera às 8h15 sentido Estação Catuaí (zona sul), e às 18h15 saindo da Estação Catuaí sentido Guaravera.

Mais informações pelo SAC do MOV pelo 0800-400-7020.


Por Redação Bonde

CMTU horário onibus transporte coletivo Zona Sul Distrito de São Luiz
