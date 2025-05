Conscientizando idosos no trânsito, CMTU promove evento para Maio Amarelo em Londrina

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) promove, nesta terça-feira (6), o evento “Idoso em Trânsito” que integra a programação do Maio Amarelo 2025. A ação será desenvolvida das 14h às 16h, no estacionamento do Londrina Norte Shopping, e contará com uma série de serviços destinados a pessoas acima dos 60 anos – um dos grupos mais vulneráveis quando o assunto é a violência nas vias.





Durante a ocasião, cerca de 120 frequentadores dos CCIs (Centros de Convivência da Pessoa Idosa) das regiões norte, leste e oeste, além de participantes das atividades da terceira idade do Sesc Londrina Norte, receberão orientações de como evitar lesões no trânsito, sobretudo durante os deslocamentos no transporte coletivo e ao atravessar as vias. Apesar de ter como alvo principal usuários dos CCIs e do Sesc, o evento é aberto à população mais velha que estiver passeando no shopping ou residir no entorno.





Para reforçar os ensinamentos e engajar o público, um ônibus da concessionária TCGL será utilizado para a demonstração de pontos cegos – áreas ao redor do veículo que o motorista não consegue visualizar diretamente através dos espelhos retrovisores e que devem evitadas, principalmente por pedestres, ciclistas e motociclistas, porque representam riscos. Outra atividade programada é a dinâmica “Rei e Rainha da Faixa”, em que os vovôs e vovós serão coroados por utilizarem a travessia de segurança.





Promovida em parceria com a Secretaria Municipal do Idoso, a iniciativa incluirá a distribuição de materiais educativos e brindes, também a oferta de experiências sensoriais como a Carreta do Cinema Rodoviário e os óculos de simulação de embriaguez.





Segundo o diretor de trânsito da CMTU, Rafael Sambatti, será uma oportunidade para que os idosos aprendam, reflitam e iniciem uma mudança de comportamento em relação à dinâmica viária. “Devido a limitações típicas da idade, entre elas diminuição da visão, dos reflexos e da mobilidade, muitos acabam sendo vítimas de sinistros, por isso a importância desse tipo de evento. Acreditamos que a conscientização constitui ferramenta importante na preservação de vidas”, afirmou.





Números





De acordo com informações da Coordenadoria de Planejamento e Segurança Viária da CMTU, Londrina registrou, no ano passado, 3.256 sinistros de trânsito, dos quais 302 envolveram pessoas com 60 anos ou mais. Destes, dez levaram a óbito, sendo oito em decorrência de atropelamentos. Os dados indicam também que, com 169 casos, os idosos foram os que mais perderam a vida no trânsito londrinense entre 2014 e 2024.





As análises indicam, ainda, que os sinistros envolvendo ônibus tiveram aumento expressivo em 2024, passando de 56 em 2023 para 81, acompanhados pelo aumento do número de óbitos, que chegou a sete no calendário passado.





Além da CMTU e da Secretaria Municipal do Idoso, são parceiros na programação desta terça e na promoção do Maio Amarelo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o Detran-PR, o Sest Senat e estudantes de fisioterapia da UEL (Universidade Estadual de Londrina). O mês dedicado à conscientização para um trânsito mais seguro segue até o dia 30 de maio com diversas atividades espalhadas pelo município.