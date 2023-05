Curso de extensão sobre liderança comunitária feminina em Londrina abre inscrições

As mulheres interessadas em participar do Curso de Extensão sobre “Liderança Comunitária Feminina” estão convidadas a se inscrever na atividade que inicia nesta terça-feira (16), das 14h às 16h, na Casa das Artes, Rua Tadao Ohira, 325, no Jardim Perobal. A ação é promovida pela UEL (Universidade Estadual de Londrina) e tem o apoio da Prefeitura de Londrina, por meio da SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres).





As mulheres com mais de 18 anos interessadas em participar devem se inscrever pelo site da UEL (clique aqui). O curso é gratuito e, ao final, será emitido um certificado para as participantes. As aulas começam neste terça (16) e terminarão no dia 4 de julho. O objetivo é fortalecer a formação de mulheres para a liderança comunitária e promover o conhecimento do território, o estabelecimento de relações com a comunidade, o controle social e a incidência política, incentivando a construção de políticas públicas e o desenvolvimento sustentável das comunidades.

Publicidade

Publicidade





Essa temática está em um dos eixos do Plano Municipal de Políticas para as Mulheres, que prevê a capacitação de lideranças comunitárias para a formação de uma rede de apoio às mulheres em situação de violência e para qualificar e fortalecer o exercício democrático e do controle social das políticas públicas na perspectiva da interseccionalidade e da transversalidade de gênero.





“Este curso certamente contribuirá para a formação de redes apoio às mulheres, especialmente àquelas em situação de violência. A formação de lideranças comunitárias é uma prioridade prevista no Plano Municipal de Políticas para as Mulheres, e a Secretaria da Mulher vem atuando na formação de mulheres para o exercício da cidadania e controle social, em parceria com universidades, instituições e organizações da sociedade civil”, explicou a secretária Municipal de Políticas para as Mulheres, Liange Doy Fernandes.





Para isso, a atividade formativa usará a abordagem participativa e prática, combinando aulas expositivas, discussões em grupo, dinâmicas de grupo e atividades interativas com estímulo à troca de experiências. Entre os assuntos a serem tratados estarão os conceitos de liderança, diversidade entre as mulheres, o conhecimento do território e relações com a comunidade, controle social, conferências e conselhos municipais, habilidades essenciais para liderança comunitária e a comunicação e apresentação em público. Entre as ministrantes de atividades devem participar Rosalina Batista, da Associação de Entidades de Mulheres do Paraná (Assempa), a jornalista Carolina Avansini, a socióloga da UEL, Silvana Mariano, e a profissional de marketing digital, Daiana Olegário.





A realização do curso faz parte do projeto de extensão “Violência de Gênero e Empoderamento de Mulheres em Desproteção Social”, da Universidade Estadual de Londrina (UEL), do qual a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, é parceira e do Mulheres Construindo Democracia. Para saber mais sobre o curso basta clicar aqui.