Dezessete padres trocam de paróquia na Arquidiocese de Londrina a partir de 2024

O anúncio foi feito à comunidade por intermédio da rádio católica Alvorada. As posses dos padres transferidos serão oficializadas nos primeiros meses do ano que vem.

Confira quem assume as novas







1. Catedral do Sagrado Coração de Jesus (Decanato Centro) – Pe. Joel Medeiros (pároco) e Pe. Layrton dos Santos (vigário)

2. Paróquia Nossa Senhora de Lourdes (Decanato Leste) – Pe. Glauber Gualberto (pároco) e Pe. Nirceu Keri (vigário)

3. Paróquia São Vicente de Paulo (Decanato Centro) – Pe. Isaac Aguiar Luz (pároco)

4. Paróquia São José (Rolândia) – Pe. Romão Martini Martins

5. Paróquia Jesus Cristo Libertador (Decanato Norte) – Pe. Rafael Solano

6. Paróquia Nossa Senhora Aparecida (Porecatu) – Pe. Edivan Pedro dos Santos

7. Paróquia Nossa Senhora da Paz (Decanato Leste) – Pe. Ildo Valadão Borges

8. Capela Mãe da Divina Providência (Decanato Centro) – Pe. Vandemir Araujo

9. Paróquia nossa Senhora Auxiliadora (Decanato Centro) – Pe. Heriberto Mossato

10. Paróquia Nossa Senhora do Rocio (Decanato Leste) – Pe. Alessandro Bobinton

11. Paróquia Santa Rita de Cássia (Decanato Leste) – Padre Humberto Lisboa Nonata Gema (pároco) e Pe. Lourival Zatti (vigário)

12. Paróquia Nossa Senhora do Amparo (Decanato Leste) – Pe. Renato Pelisson

13. Paróquia Santa Margarida de Cortona (Bela Vista do Paraíso) – Pe. Juniar Padilha

14. Economia da arquidiocese – Pe. Marcelo Cruz