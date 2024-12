Dia D de Combate à Dengue: Londrina promove ações neste sábado

A secretaria municipal da Saúde de Londrina promove, neste sábado (14), o Dia D de Combate à dengue. As ações estão planejadas para ocorrer das 7h30 às 13h30 nas regiões norte e oeste, além do Terminal Urbano Central.

Ações





Na zona norte, está previsto a Borrifação Intradomiciliar Residual nas UBS do Jardim Novo Amparo, e nos conjuntos Milton Gavetti, João Paz, Aquiles Stenghel e Maria Cecília.





Nos bairros Columbia e Columbia II, na zona oeste, 20 agentes de combate às endemias passarão nas residências aplicando larvicidas e orientando os moradores sobre os cuidados necessários. Ao todo, a região abrange 997 imóveis.

O Terminal Urbano Central receberá a feira da saúde, com trabalhos de conscientização dos transeuntes sobre as formas de prevenção ao Aedes Aegypti, mosquito que transmite a dengue e outras doenças.





De acordo com o Ribas, as regiões norte e oeste foram escolhidas devido ao aumento no número de casos de dengue nos últimos dias. Já o Terminal Central foi selecionado por conta do grande número de pessoas que transitam no local.