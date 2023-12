Em cinco anos, uso de fogos de artifício barulhentos cai 94% em Londrina

Londrina comemora cinco anos do uso de fogos de artifício sem estampido. Isso só foi possível graças a resposta positiva da população londrinense a essa normativa, que eleva o Município a um nível de primeiro mundo.



Outros municípios, inclusive de outros estados, querem saber sobre os resultados positivos, solicitando cópia da legislação e as planilhas dos resultados para que seja aplicado ao seu município. No ano em que a legislação começou a vigorar, 2018, em relação ao último ano, 2022, a diminuição foi de 94%.



O mais atraente dessa legislação é que, em nada, diminui as tradições e a beleza das comemorações das festas de final de ano. As tradição dos fogos estão mantidas mas sem o incomodo à população sensível ao barulho, como idosos, crianças, e portadores de neurodiversidades, bem como aos animais.



Assim os londrinenses, sejam de nascimento ou por amor a essa cidade apaixonante, estão orgulhosos, pois a comemoração na nossa cidade se torna cada dia mais humanizada enaltecendo o que a data comemora, a confraternização universal.



Desta forma e, considerando a diminuição representativa, as denúncias de queima de fogos com estampido, acontecerá diretamente no número 153 da Guarda Municipal.