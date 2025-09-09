Pesquisar

Em um ano

Empresa de Londrina ganha prêmio por economizar 34 milhões de litros de água

Redação Bonde com assessoria de imprensa
09 set 2025 às 11:35

Uma economia de água em um ano que equivale a 14 piscinas olímpicas cheias, a redução de descartes de pláticos que corresponde a 100 mil garrafas pet e a diminuição de gás carbônico que seriam emitidos por um veículo percorrendo mais de 26 mil quilômetros garantiram a uma empresa de Londrina o Prêmio R3 (Result – ROI – Recognition) da Ecolab.


A premiação concedida à Apetit Serviços de Alimentação, empresa de alimentação corporativa com sede em Londrina, é em reconhecimento à sua performance em ESG (Ambiental, Social e Governança). A premiação destaca as ações de sustentabilidade da empresa que, em 2024, resultaram em impactos ambientais significativos.


Entre os resultados, a empresa alcançou a economia de 34.706.000 litros de água, volume que equivale a 1,7 milhão de galões de 20 litros. Essa quantidade seria suficiente para garantir as necessidades básicas de mais de 860 pessoas durante um ano. Também evitou o descarte de 1.556 quilos de plástico e reduziu a emissão de CO₂ em 5,09 t.

Para obter o resutado, a empresa adotou umconjunto de práticas que envolve, por exemplo, o uso otimizado de recursos hídricos em seus processos produtivos, a adoção de treinamentos contínuos para as equipes e a escolha de parceiros com compromisso ambiental.


"Falamos sobre perspectivas futuras de crescimento da Apetit e da Ecolab, como podemos crescer juntos, já vislumbrando galgar novos patamares quando falamos de sustentabilidade", afirmou Pedro Diamante, gerente de suprimentos da Apetit.

A entrega do prêmio ocorreu em 27 de agosto na sede administrativa da emprsa e contou com a participação de líderes da Ecolab Brasil e América Latina, como Tania Popow, diretora comercial, e Hernán Viola, diretor corporativo para a América do Sul e Caribe.


ESG práticas de ESG Prêmio empresa empresa londrinense
