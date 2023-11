Entidades de Londrina divulgam calendário de atividades do Mês da Consciência Negra

A fim de promover ações e eventos para a valorização da cultura negra, evidenciando o combate ao racismo, a Prefeitura de Londrina apoia e integra as atividades do Mês da Consciência Negra. As atividades tiveram início no dia 20 de outubro e prosseguem até 1° de dezembro, em alusão ao Dia da Consciência Negra, instituído em 20 de novembro. Pela página no Instagram do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (NEAB-UEL), é possível acessar e conferir o calendário completo.





Os interessados têm a oportunidade de participar de oficinas, palestras, cursos, sessão de cinema, roda de samba, visitas guiadas, mesas redondas, mostra de painéis e outras atividades. O objetivo dessa programação é debater questões relevantes da história e cultura negra, e seus desafios.

Publicidade

Publicidade





Neste ano, o evento também marca os 20 anos da Lei nº 10.639 de 2003, atualizada pela Lei nº 11.645 de 2008, que instituiu a obrigatoriedade do ensino da História da África e dos africanos e indígenas no currículo escolar dos níveis Fundamental e Médio. A lei também exige do Ensino Superior, tanto licenciatura quanto bacharelado, a corresponsabilidade por este processo de formação inicial e continuada, a fim de compor o conjunto de políticas públicas que buscam valorizar a história e a cultura negra, afro-brasileira e indígena.





De acordo com o presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (CMPIR), Welisson Vieira de Aguiar, o calendário de atividades em alusão ao Mês da Consciência Negra pretende ampliar a participação da população e envolvimento nos temas a serem debatidos. “Os temas são de extrema importância e o seu debate visa enaltecer a cultura afro-brasileira, refletir acerca de questões pertinentes à temática étnico-racial e contribuir com a ampliação de políticas públicas, em especial para população negra”, ressaltou.

Publicidade





Sobre a organização das atividades, Vieira contou participam vários segmentos e entidades comprometidos com a causa étnico-racial, visando o amplo debate e contemplar as diversas atividades que são promovidas nesse período.





Uma das atividades previstas no calendário do Mês da Consciência Negra é o V Simpósio da Comissão de Igualdade Racial e Minorias, organizado pela OAB-Londrina. Esse evento será realizado na próxima segunda (20) a fim de discutir o afro consumo e a responsabilidade civil das empresas que ferem direitos raciais. A palestra será ministrada pelo advogado e diretor do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor (Brasilcon), Jonas Sales Fernandes da Silva, a partir das 18h30, na sede histórica da OAB, localizada na rua Professor João Cândido, 344, 4º andar. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas pela plataforma Sympla.

Publicidade





O calendário do Mês da Consciência Negra foi organizado pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), por meio da Assessoria de Relações Internacionais (ARI), Serviço de Bem-Estar à Comunidade (SEBEC), Núcleo de Estudos Afro-brasileiros (NEAB), Grupo de Trabalho “UEL na luta contra o racismo”, Programa de Apoio à Permanência (Prope), Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica (NDPH), CCH Cultura, Ciência, Memória e Tecnologia e os projetos de extensão “Tecendo redes”; “Entretons”, “Grades Transgressoras” e “LAB-Escrevivências.





Também participam a Prefeitura de Londrina, por meio do Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial (CMPIR), a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Subseção Londrina e Grupo de Trabalho de Combate ao Racismo do Ministério Público do Paraná (MP-PR).

Publicidade





Na quinta (16), às 9h, o Anfiteatro Maior do Centro de Letras e Ciências Humanas (CLCH) vai receber uma mesa de debate sobre a cultura e luta antirracista. Participam Joaquim Braga, Edvaldo Manoel dos Santos Junior e a professora Marleide Rodrigues da Silva Perrude.





Ainda no dia 16, às 19h, a capela do CLCH da UEL terá um sarau sobre a temática “A canção popular brasileira no acervo do NDPH, mundo do trabalho no cotidiano das pessoas pretas”. Também às 19h30, haverá a exposição individual “Coisa de Preto”, do artista plástico Agenor Evangelista.





Para verificar a programação completa do Mês da Consciência Negra, basta acessar a página do NEAB-UEL no Instagram.