Estudantes de Medicina fazem testes gratuitos de pressão e diabetes no Calçadão de Londrina

Moradores e pedestres que passarem pelo Calçadão de Londrina nesta segunda-feira (3) poderão aproveitar para cuidar da saúde de forma gratuita. Entre 13h30 e 16h, estudantes do curso de Medicina da PUC-PR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná) – Câmpus Londrina fazem atendimentos em frente ao Banco do Brasil, oferecendo aferição de pressão arterial e testes de glicemia, sem necessidade de agendamento.





De acordo com a professora Taiara Maestro de Paula, supervisora da atividade e docente do curso de Medicina da PUCPR, os atendimentos incluem também orientação e encaminhamento para a unidade de saúde mais próxima, caso seja identificado algum resultado fora dos padrões ideais. “Se o teste de glicemia ou a pressão arterial estiverem alterados, os estudantes, acompanhados por professores, explicam os riscos associados e recomendam avaliação médica especializada”, afirma.

A ação integra a disciplina Programa de Atenção Básica, que busca aproximar os futuros médicos da realidade da comunidade e aprimorar suas habilidades técnicas e humanas. “Essa vivência é essencial para a formação do profissional da saúde. O contato direto com o público desenvolve empatia, comunicação e atendimento humanizado, competências que não se aprendem apenas na sala de aula”, destaca Taiara.





Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, cerca de 20 milhões de brasileiros convivem com a doença, o que reforça a importância do teste de glicemia para diagnóstico precoce. Já a aferição da pressão arterial auxilia na identificação da hipertensão, condição que pode causar infarto, AVC e insuficiência cardíaca quando não tratada.

