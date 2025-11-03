Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Eleições Ao Vivo
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Nesta segunda

Estudantes de Medicina fazem testes gratuitos de pressão e diabetes no Calçadão de Londrina

Redação Bonde com assessoria de imprensa
03 nov 2025 às 11:08

Compartilhar notícia

Divulgação
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Moradores e pedestres que passarem pelo Calçadão de Londrina nesta segunda-feira (3) poderão aproveitar para cuidar da saúde de forma gratuita. Entre 13h30 e 16h, estudantes do curso de Medicina da PUC-PR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná) – Câmpus Londrina fazem atendimentos em frente ao Banco do Brasil, oferecendo aferição de pressão arterial e testes de glicemia, sem necessidade de agendamento.


De acordo com a professora Taiara Maestro de Paula, supervisora da atividade e docente do curso de Medicina da PUCPR, os atendimentos incluem também orientação e encaminhamento para a unidade de saúde mais próxima, caso seja identificado algum resultado fora dos padrões ideais. “Se o teste de glicemia ou a pressão arterial estiverem alterados, os estudantes, acompanhados por professores, explicam os riscos associados e recomendam avaliação médica especializada”, afirma.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade


A ação integra a disciplina Programa de Atenção Básica, que busca aproximar os futuros médicos da realidade da comunidade e aprimorar suas habilidades técnicas e humanas. “Essa vivência é essencial para a formação do profissional da saúde. O contato direto com o público desenvolve empatia, comunicação e atendimento humanizado, competências que não se aprendem apenas na sala de aula”, destaca Taiara.


Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, cerca de 20 milhões de brasileiros convivem com a doença, o que reforça a importância do teste de glicemia para diagnóstico precoce. Já a aferição da pressão arterial auxilia na identificação da hipertensão, condição que pode causar infarto, AVC e insuficiência cardíaca quando não tratada.

Publicidade


Serviço


Aferição gratuita de pressão arterial e testes de glicemia

Publicidade

Local: Calçadão de Londrina, em frente ao Banco do Brasil

Horário: das 13h30 às 16h

Cadastre-se em nossa newsletter

Data: segunda-feira, 3 de novembro

pressão arterial Hipertensão hipertensão arterial Diabetes prevenir diabetes PUC PUCPR Calçadão Calçadão de Londrina
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas