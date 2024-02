Falecimentos dos dias 18 e 19 de fevereiro de 2024 na região de Londrina

Confira a lista de falecimentos dos dias 18 e 19 de fevereiro de 2024 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).





VILSON DE SOUZA SILVA - 53 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/02/2024

Data e Horário do Velório: 19/02/2024 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 19/02/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO



Publicidade

Publicidade





ZELINDA RODRIGUES CAMILLO - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ANGELO GABRIEL ROSA GOMES - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 19/02/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação:

Publicidade





AREDES FRANCISCO CUQUI - 72 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 18/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





EDSON RAMOS - 64 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/02/2024

Data e Horário do Velório: 19/02/2024 - 02:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 19/02/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO



Publicidade





GLEYDE RAMALHO MELLO - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/02/2024

Data e Horário do Velório: 19/02/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 19/02/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO



Publicidade





IRACEMA MODESTO DA ROSA - 80 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 18/02/2024

Data e Horário do Velório: 19/02/2024 - 06:00

Local do Velório: AV. MARATONA, 39-IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS-JD OLIMPICO

Data e Horário do Sepultamento: 19/02/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO







IRAN SAD SAID - 60 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 18/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

Publicidade





JESUS BAPTISTA - 84 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 18/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





JOVAIR BENTO - 55 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

Publicidade





MARTA CARDOSO FRANCISCO - 60 anos - FLORESTOPOLIS/PR

Falecimento em: 18/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





WENDEL ESIQUIEL DOS SANTOS - 48 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/02/2024

Data e Horário do Velório: 18/02/2024 - 20:00

Local do Velório: RUA ALFREDO RODRIGUES DOS SANTOS, 87 CAFEZAL 4

Data e Horário do Sepultamento: 19/02/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO







LEIA TAMBÉM: