Grupo Folha de Londrina leva quatro troféus em premiação da Fiep para jornalismo

A cerimônia de entrega da 10ª edição do Prêmio Sistema Fiep de Jornalismo foi realizada no Campus da Indústria, em Curitiba, na noite desta terça-feira (21), reunindo profissionais da imprensa paranaense em uma celebração que marca uma década de valorização do jornalismo voltado à área industrial. Entre os destaques, a equipe da Folha de Londrina conquistou quatro troféus.
O ponto alto da noite foi a entrega do Prêmio Especial Heitor Stockler de França, concedido ao trabalho de maior pontuação entre todos os inscritos. A vencedora desta edição foi a jornalista Simoni Saris, da Folha de Londrina, autora da reportagem “Biometano pode ser a chave para descarbonização da indústria”, que também conquistou o primeiro lugar na categoria Internet. O troféu homenageia o primeiro presidente da Fiep, empresário e jornalista Heitor Stockler de França, símbolo do compromisso entre informação e desenvolvimento industrial.
Jéssica Sabbadini ficou em segundo lugar na categoria Jornalismo Impresso com o tema “A industrialização paranaense no pós-geada”. O fotojornalista Sérgio Ranalli ficou em 2º lugar na categoria Fotojornalismo, com o trabalho fotográfico que retrata a adoção de biometano pela indústria.
O desempenho da Folha de Londrina é marcante pois representa o segundo ano consecutivo em que a instituição conquista o Prêmio Heitor Stockler de França, reafirmando sua posição de destaque no jornalismo paranaense.
O evento reconhece reportagens que destacam o papel da indústria na economia e na sociedade, e nesta edição recebeu 232 trabalhos inscritos, superando a edição anterior.
A iniciativa do sistema Sistema Fiep (Federação das Indústrias do Estado do Paraná) destina-se a reconhecer os profissionais que dão voz aos desafios, às transformações e ao desenvolvimento do setor industrial no Estado. Nesta edição veio acompanhada de categorias tradicionais — Fotojornalismo, Impresso, Internet, Rádio e TV — além das categorias estreantes Jornalismo Independente e Jovem Talento do Jornalismo.
Durante a cerimônia, o presidente do Sistema Fiep, Edson Vasconcelos, destacou a importância do prêmio como elo entre o jornalismo e o desenvolvimento industrial. “Nós temos um compromisso com o desenvolvimento econômico sustentável e temos a necessidade de cada vez mais nos comunicarmos de forma assertiva. E vocês, jornalistas, são peças fundamentais. O exercício que vocês fazem de poder traduzir a informação para a sociedade da forma correta, trazendo a verdade dos fatos, para nós é muito relevante. Por isso a importância de premiar o bom jornalismo”, disse.
“Vivemos um momento em que a comunicação talvez seja a única ferramenta que possa trazer paz e desenvolvimento sustentável para o nosso estado e para o nosso país. Aqui a Federação das Indústrias reconhece a importância do bom jornalismo, da competência daqueles que têm o compromisso com a verdade em um momento em que temos muitas fake news e narrativas”, completou.
Confira todos os vencedores aqui.