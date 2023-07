Guarda Municipal reforça patrulhamento preventivo com bicicletas elétricas

A secretaria municipal de Defesa Social elaborou um plano de ação para reforças a presença das equipes da GM (Guarda Municipal) com bicicletas elétricas nas ruas da cidade, a GBike. De acordo com o município, o principal objetivo levar o serviço para as ruas e avenidas onde existe concentração e fluxo de pessoas, inibindo ações de criminosos.







Durante o expediente, a viatura de apoio – que carrega as bicicletas – sai da base operacional e vai até o Calçadão. Na avenida Paraná a equipe realiza rondas preventivas por toda a extensão e pelas áreas do entorno, enquanto a viatura fica parada com o giroflex ligado. O mesmo procedimento é realizado em outros locais como a região dos lagos, Bosque, Zerão e praças dos bairros.

“É evidente que a presença do guarda municipal fardado e com a bicicleta caracterizada gera mais sensação de segurança. É um serviço diferenciado, portanto, com esse trabalho a gente reforça nossa identidade no que se refere à proximidade com a população, bem como na inovação, devido à forma de trabalho que adotamos”, afirmou Pedro Ramos, secretário municipal de Defesa Social.





Durante o serviço, os guardas municipais com as bicicletas ainda têm colaborando com a divulgação do projeto “Informar para Proteger”, com a distribuição de panfletos informativos, imãs de geladeira e adesivos com informações sobre segurança, incluindo o número de emergência 153.