Homem é morto a tiros; mãe e irmão são baleados em Londrina

Um homem de 27 anos foi morto a tiros na tarde de domingo (2) em Londrina. A mãe dele e um menino de seis anos, irmão dele, também foram baleados e ficaram feridos.





Segundo a PM (Polícia Militar), o caso ocorreu por volta das 14h, na avenida Bento Amaral Monteiro, jardim Aliança. Em decorrência de uma situação de disparos de arma de fogo, os policiais encontraram o rapaz ferido com diversos disparos de arma de fogo, já em óbito.

A mãe do assassinado, uma mulher de 56 anos, estava com ferimento na região do braço esquerdo e outro filho dela de 6 anos, com ferimentos na região do tornozelo. Ambos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para o hospital para avaliação médica.





Testemunhas relataram à PM que dois indivíduos em um veículo de cor escura chegaram ao endereço efetuando disparos na direção do homem que morreu, que seria o alvo, e se evadiram na sequência, não sabendo informar a motivação do crime.