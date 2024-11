Leilão de lotes da Cidade Industrial começa no dia 8 de novembro

A Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina) irá promover um leilão de 52 lotes da Cidade Industrial, condomínio industrial em contrução às margens da Avenida Saul Elkind, na região noroeste, próximo ao limite de Cambé, nos dias 8, 11, 12 e 13 de novembro. As obras estão próximas a 70% de conclusão.

Os terrenos foram divididos eme sorteados para quatro leiloeiros credenciados pelo município. Para participar, as empresas precisam se habilitar nos sites dos leiloeiros até 24h antes do início do leilão do grupo que a empresa pretende disputar.

O grupo número 1 terá a maior parte dos lotes. São 30 no total, e este leilão será no dia 8. Neste grupo, concentram-se os terrenos menores, com pouco mais de 2 mil metros quadrados. Os lances poderão ser apresentados a partir das 9h, no site

O leilão do grupo 2, que terá 13 terrenos, está marcado para o dia 13, a partir das 9h, noJá o do grupo 3, com seis terrenos, será dia 11, com início às 10h noPor último, o leilão do grupo 4, que concentra os três maiores terrenos, será no dia 12, a partir das 10h, no site