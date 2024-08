Livro resgata a história da gastronomia multicultural de Londrina desde 1924 até hoje

O livro "Comida Multicultural em Londrina - um prato cheio de história", escrito por Bernardo Pellegrini e Maurício Arruda Mendonça, foi produzido com o objetivo de resgatar a culinária de Londrina, desde as primeiras missões da CNTP (Companhia de Terras Norte do Paraná), em 1924, até os dias atuais, mostrando as influências das quase 40 etnias que chegaram à terra roxa.





O lançamento será no próximo domingo (11), a partir das 11h, no Mercadão da Prochet, com apresentação gratuita de Derico e Orquestra de Metais de Londrina. De acordo com Maurício Arruda, o livro resgata e registra histórias de estabelecimento que ficaram marcadas na afetividade do londrinense.



Com a distribuição feita gratuitamente no dia do lançamento, em troca de 3kg de alimento não perecível que serão doados, o autor ainda expõe que eles incluíram "desde a primeira ideia de criar Londrina, que começou com um banquete do Lorde Lovat, de Simon Fraser, entre outros, em 1924, até chegar em Londrina em 1929, começar a cidade em 1930. A gente fez uma pesquisa bem bacana que que mostra como era a comida dos mateiros, dos indígenas, passando pelos anos 1950, do que se comia e se preparava nos sítios, a comida boêmia".





Já Bernardo Pellegrini aponta que a obra vem para preencher uma lacuna histórica de Londrina, e que eles quiseram resgatar a história da comida "dos caipiras, do alemão, do japonês, do mineiro, do pernambucano. As pessoas experimentavam as comidas dos vizinhos. E hoje nós podemos tranquilamente comer um tabule, junto com uma costela e um macarrão".

Para a construção do trabalho, diversas pessoas foram entrevistadas, desde chefs de cozinha até donos de restaurantes, mesmo os que já não existem mais. No fim da pesquisa, os autores concluíram " que a comida londrinense é uma fusão da comida paulistana, dos tropeiros, com o que os indígenas ensinaram, além das influências da gastronomia dos países de origem dos imigrantes".