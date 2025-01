Londrina: Demolição do Motel Tijolinho pode levar de 15 a 30 dias

Cerca de dez dias após a autorização da Secretaria Municipal de Obras para demolição, o Motel Tijolinho, um dos principais mocós da área central de Londrina, começou a ser colocado abaixo nesta segunda-feira (20). O local foi alvo de operações da PM (Polícia Militar) e da GM (Guarda Municipal) nas últimas semanas, devido à presença frequente de usuários de drogas.





A FOLHA entrou no mocó e acompanhou o início da demolição na tarde desta segunda. Além do mau cheiro, chama atenção a quantidade de sujeira e de entulho no local.

A previsão é que o processo leve de 15 a 30 dias, conforme apurou a reportagem. Inicialmente, será derrubada a parte interna do imóvel e, depois, utilizado maquinário pesado para finalizar o trabalho. É uma forma de evitar que prédios vizinhos sejam afetados.





A vizinhança, inclusive, vê com bons olhos o fim do mocó, que aumentou a insegurança do entorno nos últimos anos, com muitas pessoas em situação de rua e usuários de drogas buscando abrigo no prédio.

O proprietário, que prefere não se identificar, diz que ainda está estudando possíveis projetos para o terreno, que tem localização privilegiada, entre a rua Ouro Preto e a avenida Leste-Oeste.





Na manhã desta segunda, foi feita uma vistoria no imóvel pela PM e GM, que garantiam a segurança dos trabalhadores da empresa responsável pela demolição. Uma equipe do Consultório na Rua, da Secretaria Municipal de Saúde, também passou pelo local para verificar se alguma pessoa precisava de atendimento especializado. Não há informações sobre o número de atendimentos.