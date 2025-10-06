Londrina e cidades do Paraná enfrentam dia mais quente do ano antes da chegada de frente fria

Curitiba chegou aos 30°C no meio da tarde, enquanto o Litoral registrou temperaturas mais amenas, com 25,9°C em Guaratuba e 26,6°C em Paranaguá. De acordo com o Simepar, o calor intenso foi provocado por ventos vindos do Norte do País, responsáveis por manter o ar seco e quente sobre o Paraná.

Além de Londrina e Loanda, as estações meteorológicas do Simepar registraram recordes em Apucarana (34,1°C), Campo Mourão (35,7°C), Cianorte (35,6°C), Cornélio Procópio (35,6°C), Maringá (36,4°C), Paranavaí (37,8°C), Santo Antônio da Platina (36°C), São Miguel do Iguaçu (37,5°C), Toledo (36,6°C), Ubiratã (35,9°C) e União da Vitória (33,4°C). Nas medições do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), também houve recordes em Cidade Gaúcha (37,8°C), Japira (34,3°C) e Joaquim Távora (36,6°C).

O domingo (5) foi marcado por temperaturas escaldantes em Londrina e diversas cidades do Paraná, que registraram o dia mais quente de 2025 até agora. Segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), a estação londrinense chegou a captar 36°C, enquanto outras regiões ultrapassaram facilmente os 35°C. Loanda foi destaque, com 39,5°C, a segunda temperatura mais alta do ano no Estado — atrás apenas dos 42,5°C de Capanema, em abril.

Após o calor extremo, o cenário começa a mudar. Uma frente fria chegou ao Paraná na manhã desta segunda-feira (6), trazendo chuvas, ventos fortes e queda nas temperaturas. Cidades do Oeste e Sudoeste, como Santa Helena, já registraram rajadas de vento de até 61,6 km/h.





Segundo o meteorologista Paulo Barbieri, do Simepar, a instabilidade deve se espalhar pelo Estado ao longo do dia, provocando temporais localizados, especialmente no interior. “Essa instabilidade, ao longo do dia, avança para as demais regiões, causando chuvas com descargas elétricas e condições para temporais”, explica.

A instabilidade deve persistir até sexta-feira (10). Na terça-feira (7), a chuva será mais intensa na metade sul do Estado, enquanto no Norte e Noroeste são esperadas precipitações mais isoladas e de menor intensidade. Com o aumento da nebulosidade e a ausência do sol, as temperaturas máximas devem cair drasticamente, chegando a 15°C em algumas cidades do Sul.





“A partir de quarta-feira, o eixo da frente fria se afasta para o oceano, mas a instabilidade permanece com chuvas isoladas e volumes acumulados significativos, principalmente na metade sul”, detalha Barbieri. Mesmo assim, todas as regiões paranaenses devem registrar chuva até o fim da semana.

Queda acentuada das temperaturas

A mudança será sentida de forma intensa em todo o Paraná. Curitiba, que registrou 30,5°C no domingo, deve ter máxima de apenas 16°C nesta segunda. A temperatura segue em declínio até quinta-feira (9), com mínimas de 10°C e máximas que não ultrapassam 13°C.

Em Loanda, uma das cidades mais quentes do domingo, os termômetros devem variar entre 20°C e 26°C na terça-feira e não passar dos 27°C até quinta. Em Cascavel, as mínimas ficam em torno de 14°C, com máximas de 22°C na terça e 18°C na quarta e quinta. Já em Palmas, no Sul do Estado, o frio será mais intenso, com mínimas entre 8°C e 11°C e máximas de até 17°C.





No Litoral, a frente fria também derruba as temperaturas, mas com pouca variação entre dia e noite: em Paranaguá, os termômetros devem oscilar de 15°C a 19°C até sexta-feira.

A previsão indica que as temperaturas voltam a subir gradualmente a partir de sexta-feira (10).