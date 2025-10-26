Londrina recebe R$ 3.1 milhões para políticas públicas para mulheres e idosos

A Prefeitura de Londrina foi contemplada com mais R$3,1 milhões em recursos do Governo do Paraná, que serão destinados para fortalecer as políticas públicas voltadas às mulheres e aos idosos. O anúncio foi feito ontem, quinta-feira (23), pela Semipi (Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa) e pelo prefeito de Londrina, Tiago Amaral.
Serão destinados até R$ 2.150.000,00 para implantação da Casa da Mulher Paranaense, um espaço multifuncional que oferece qualificação profissional, apoio ao empreendedorismo e atendimento multidisciplinar de saúde, bem-estar e cidadania. A Casa da Mulher Paranaense será construída em Londrina na Rua Mario Bonalumi, 633, região leste, em uma área de 4.000 m².
Conforme o projeto padrão de arquitetura e engenharia elaborado e fornecido pelo Governo do Estado, o prédio da Casa da Mulher Paranaense abrange recepção, brinquedoteca, sala de aula/palestras, sala multidisciplinar e de qualificação, sala de atividades físicas e de promoção do bem-estar, coworking e sala de informática. Também inclui salas de atendimento individual multidisciplinar, cozinha-escola, sala de aleitamento, além de espaço com entrada separada para funcionamento do Organismo de Políticas para Mulheres e sala de reunião.
No mesmo local, será realizada a ampliação e reforma de uma edificação existente, para implantação de uma unidade do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CAM), com liberação de até R$ 1.000.000,00 para essa obra. Essa estrutura já abrigou, anteriormente, a Casa da Mulher, e hoje o imóvel está desocupado. Com o recurso, a Prefeitura de Londrina poderá revitalizar a edificação, qualificando o atendimento especializado às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.
Para o prefeito de Londrina, Tiago Amaral, esses investimentos vão garantir que Londrina tenha a mais importante estrutura de atendimento especializado para mulheres, que é a Casa da Mulher Paranaense. “Lá, nossas mulheres terão a possibilidade de ter um espaço de acolhimento, todo pensado e preparado para atender cada vez melhor esse público. Nesse espaço, nós ofertaremos cursos de qualificação, capacitação, proteção e todo cuidado a você, mulher, que é mãe de família, trabalhadora, empreendedora, ou que tem sofrido agressões ou outros problemas e precisa de um lugar especial. Tenho a honra de anunciar para vocês a construção, com investimentos de R$2 milhões em parceria com o governo do Estado, do novo espaço para as mulheres londrinenses. Tenham a certeza que estamos trabalhando muito, muito mesmo, para transformar a nossa cidade na melhor cidade para as mulheres viverem”, comemorou.
De acordo com a secretária municipal de Política para as Mulheres em exercício, Rosangela Portella Teruel, Londrina tem sido contemplada com os recursos estaduais pois atende a todos os requisitos para habilitação – uma Secretaria Municipal estruturada e com equipe técnica qualificada para gestão dos recursos e a prestação dos serviços, bem como o Conselho, Plano e Fundo Municipal dos Direitos das Mulheres. “A implantação desses dois novos espaços representa uma importante conquista da política para as mulheres em Londrina, pois contribuirá para o aprimoramento dos serviços, programas e projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, ampliando as oportunidades de acesso e participação nas atividades ofertadas”, afirmou.
Com a confirmação de que a cidade terá acesso a esses repasses, tem início a etapa de aprovação de documentação de engenharia e, posteriormente, autorização para licitar a obra. A previsão é de que o processo licitatório seja aberto em fevereiro de 2026.
A obra de reforma do prédio onde funcionará o CAM prevê recepção e sala de espera, salas de atendimento geral, salas individualizadas para atendimentos de serviço social, psicologia e orientação jurídica; sala para coordenação, sanitários, copa e cozinha, mais uma área verde e parque infantil. E a ampliação da edificação existente viabilizará três espaços multifuncionais: sala de atendimento para grupos, sala de reuniões, e sala de atividades.
Atualmente, Londrina já conta com uma unidade do CAM, situado na Avenida Santos Dumont. “A implantação de uma unidade do CAM na região leste vai reforçar a rede de atendimento às mulheres neste território, que já conta com uma unidade de CRAS – Centro de Referência de Assistência Social e um Centro de Convivência da Pessoa Idosa, contribuindo para minimizar a necessidade de deslocamento das mulheres para acesso aos diferentes serviços ofertados e assegurando a integralidade do atendimento às mulheres”, informou a secretária em exercício.
A presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres (CMDM), Sueli Galhardi, citou que a adesão do Município para receber esses recursos foi aprovada pelo órgão em junho desse ano, inicialmente para a reforma do CAM e, posteriormente, a construção da Casa da Mulher Paranaense. “De fato é uma conquista para a cidade de Londrina a aprovação desses recursos”, citou.
Políticas para idosos
Os anúncios da SEMIPI incluíram a doação de um ônibus adaptado para idosos, apto a transportar 36 passageiros, pelo programa “Ônibus Cuida Mais Paraná”. Esse veículo será repassado para a Secretaria Municipal do Idoso (SMI), e utilizado em ações que envolvam a comunidade londrinense com 60 anos ou mais. “Importante vitória para os idosos, que terão um ônibus adaptado que vai percorrer a nossa cidade, levando atendimentos, serviços e ações para essa população. É a nossa cidade avançando no cuidado e atendimento a quem mais precisa”, disse o prefeito Tiago Amaral.
A Secretaria Municipal do Idoso dispõe de dois ônibus, sendo um deles adaptado e com 17 lugares; e o outro, com 33 lugares. O novo veículo, que será entregue diretamente pelo Estado, tem acessibilidade e capacidade de 36 passageiros sentados, mais lugar do motorista e auxiliar.
Conforme a secretária municipal do Idoso em exercício, Ana Karina Anduchuka, um dos critérios para que Londrina fosse contemplada pelo programa “Ônibus Cuida Mais Paraná” era ser integrante da rede global de Cidades e Comunidades Amigas das Pessoas Idosas, da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Organização Panamericana de Saúde (OPAS). “Os ônibus são equipamentos que permitem que a SMI ofereça aos idosos o acesso a atividades de lazer e convivência. Também estimula a autonomia da pessoa idosa e a participação social, amplia o acesso aos espaços culturais, turísticos e, principalmente, cria um sentimento de pertencimento à cidade onde construíram suas vidas”, enfatizou.