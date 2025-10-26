Londrina recebe R$ 3.1 milhões para políticas públicas para mulheres e idosos

A Prefeitura de Londrina foi contemplada com mais R$3,1 milhões em recursos do Governo do Paraná, que serão destinados para fortalecer as políticas públicas voltadas às mulheres e aos idosos. O anúncio foi feito ontem, quinta-feira (23), pela Semipi (Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa) e pelo prefeito de Londrina, Tiago Amaral.





Serão destinados até R$ 2.150.000,00 para implantação da Casa da Mulher Paranaense, um espaço multifuncional que oferece qualificação profissional, apoio ao empreendedorismo e atendimento multidisciplinar de saúde, bem-estar e cidadania. A Casa da Mulher Paranaense será construída em Londrina na Rua Mario Bonalumi, 633, região leste, em uma área de 4.000 m².

Conforme o projeto padrão de arquitetura e engenharia elaborado e fornecido pelo Governo do Estado, o prédio da Casa da Mulher Paranaense abrange recepção, brinquedoteca, sala de aula/palestras, sala multidisciplinar e de qualificação, sala de atividades físicas e de promoção do bem-estar, coworking e sala de informática. Também inclui salas de atendimento individual multidisciplinar, cozinha-escola, sala de aleitamento, além de espaço com entrada separada para funcionamento do Organismo de Políticas para Mulheres e sala de reunião.





No mesmo local, será realizada a ampliação e reforma de uma edificação existente, para implantação de uma unidade do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CAM), com liberação de até R$ 1.000.000,00 para essa obra. Essa estrutura já abrigou, anteriormente, a Casa da Mulher, e hoje o imóvel está desocupado. Com o recurso, a Prefeitura de Londrina poderá revitalizar a edificação, qualificando o atendimento especializado às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

Para o prefeito de Londrina, Tiago Amaral, esses investimentos vão garantir que Londrina tenha a mais importante estrutura de atendimento especializado para mulheres, que é a Casa da Mulher Paranaense. “Lá, nossas mulheres terão a possibilidade de ter um espaço de acolhimento, todo pensado e preparado para atender cada vez melhor esse público. Nesse espaço, nós ofertaremos cursos de qualificação, capacitação, proteção e todo cuidado a você, mulher, que é mãe de família, trabalhadora, empreendedora, ou que tem sofrido agressões ou outros problemas e precisa de um lugar especial. Tenho a honra de anunciar para vocês a construção, com investimentos de R$2 milhões em parceria com o governo do Estado, do novo espaço para as mulheres londrinenses. Tenham a certeza que estamos trabalhando muito, muito mesmo, para transformar a nossa cidade na melhor cidade para as mulheres viverem”, comemorou.





De acordo com a secretária municipal de Política para as Mulheres em exercício, Rosangela Portella Teruel, Londrina tem sido contemplada com os recursos estaduais pois atende a todos os requisitos para habilitação – uma Secretaria Municipal estruturada e com equipe técnica qualificada para gestão dos recursos e a prestação dos serviços, bem como o Conselho, Plano e Fundo Municipal dos Direitos das Mulheres. “A implantação desses dois novos espaços representa uma importante conquista da política para as mulheres em Londrina, pois contribuirá para o aprimoramento dos serviços, programas e projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, ampliando as oportunidades de acesso e participação nas atividades ofertadas”, afirmou.

Com a confirmação de que a cidade terá acesso a esses repasses, tem início a etapa de aprovação de documentação de engenharia e, posteriormente, autorização para licitar a obra. A previsão é de que o processo licitatório seja aberto em fevereiro de 2026.





A obra de reforma do prédio onde funcionará o CAM prevê recepção e sala de espera, salas de atendimento geral, salas individualizadas para atendimentos de serviço social, psicologia e orientação jurídica; sala para coordenação, sanitários, copa e cozinha, mais uma área verde e parque infantil. E a ampliação da edificação existente viabilizará três espaços multifuncionais: sala de atendimento para grupos, sala de reuniões, e sala de atividades.

Atualmente, Londrina já conta com uma unidade do CAM, situado na Avenida Santos Dumont. “A implantação de uma unidade do CAM na região leste vai reforçar a rede de atendimento às mulheres neste território, que já conta com uma unidade de CRAS – Centro de Referência de Assistência Social e um Centro de Convivência da Pessoa Idosa, contribuindo para minimizar a necessidade de deslocamento das mulheres para acesso aos diferentes serviços ofertados e assegurando a integralidade do atendimento às mulheres”, informou a secretária em exercício.





A presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres (CMDM), Sueli Galhardi, citou que a adesão do Município para receber esses recursos foi aprovada pelo órgão em junho desse ano, inicialmente para a reforma do CAM e, posteriormente, a construção da Casa da Mulher Paranaense. “De fato é uma conquista para a cidade de Londrina a aprovação desses recursos”, citou.

