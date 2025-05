Londrinense recebe prêmio de R$ 1 milhão em sorteio do Nota Paraná

Além do prêmio principal de R$ 1 milhão, o sorteio do Nota Paraná da última quinta-feira, contemplou em todo o estado outros 100 consumidores com R$ 1 mil e 15 mil com R$ 50.

Uma londrinense levou o prêmio de R$1 milhão do Nota Paraná, entregue nesta terça-feira (11). A consumidora, de 38 anos e moradora do bairro Jardim Império do Sol, participou com nove bilhetes gerados a partir de sete notas fiscais.

Como participar





Para participar do Nota Paraná basta fazer compras em qualquer estabelecimento comercial do Estado, estar cadastrado no programa e solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Os créditos acumulados com as compras podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou utilizados para abater valores do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores). Cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para concorrer nos sorteios mensais.