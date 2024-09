Mulheres debatem políticas públicas prioritárias a elas nesta segunda em Londrina

Acontece nesta segunda-feira (9), o 1º Fórum Londrinense de Mulheres em Luta, com o tema “Construção, Reconstrução e Transformação”. Será um momento de mobilização de mulheres para discussão de pautas prioritárias e, a partir dele, será formulado um documento a ser entregue aos candidatas e candidatos a prefeito. O Fórum será no Centro Cultural Lupercio Luppi, localizado na Avenida Saul Elkind, a partir das 8h até as 17h.





O evento será promovido pelo Conselho Regional de Saúde da Zona Norte (Consaslon), Casa de Talentos e Coletivo Muvibe (Mulheres Amigas do Vista Bela), com apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), Poder Rosa, Néias-Observatório de Feminicídios Londrina, Mulheres Construindo Democracia, Residência Multiprofissional em Saúde da Família, Instituto Fernando Loper Vasconcellos e Conselho Municipal da Cultura de Paz (Compaz).

Gislaine Dias Elias, do Consaslon, explica que o Fórum deve acontecer anualmente com o objetivo de promover mudanças reais nas políticas públicas para as mulheres “desde a maternidade até a velhice”.





“Ter atendimento de qualidade e excelência desde o atendimento primário até o terciário; que uma mãe não precise ir à escola por que sua filha está sendo vítima de bulling; que se, porventura, precise de ir a uma delegacia ela não se sinta constrangida de denunciar o agressor; que ela saiba na ponta da língua todos os seus direitos garantidos por lei e que eles sejam executados em favor das mulheres”, exemplifica.

Rita de Cássia Lemos, do Coletivo Muvibe, conta que a ideia do Fórum surgiu da necessidade de unir as mulheres que estão em luta para analisar a construção já feita e, a partir disso, reconstruir o que não está funcionando e transformar todos os serviços acessíveis.





“A ideia principal do Fórum é compor uma carta e, com base na carta de intenções, apresentarmos para os candidatos e candidatas à Prefeitura. A carta levará peso, com nomes ícones da luta no enfrentamento da violência contra a mulher, falando sobre tema sensíveis e abordando e alinhando proposta que facilitaria os acessos aos serviços sobre políticas públicas para mulheres nos 3 eixos: saúde, educação e segurança”.

