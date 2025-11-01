Música e teatro se unem em “Canções para Afastar o Medo”, atração da Usina Cultural no sábado (1º)

Neste sábado (1º), às 16h, a Usina Cultural (Avenida Duque de Caxias, 4.159, Centro) recebe a apresentação “Canções para Afastar o Medo: Contos e Acalantos Latino-Americanos”. O espetáculo integra a programação do projeto Escola de Espectadores, voltado às crianças participantes, mas estará aberto a todo o público. Uma hora antes do espetáculo, serão entregues fichas para o controle de entrada.
“Canções para Afastar o Medo: Contos e Acalantos Latino-Americanos” é um projeto da Qinti Companhia, que atua entre São Paulo e Rio de Janeiro. Idealizado pela narradora peruana Rosana Reátegui e pela artista uruguaia Natalia Sarante, o espetáculo é resultado de uma pesquisa sobre a tradição oral, com cantos e arranjos musicais criados pelas artistas.
Na sessão, quatro cantigas apresentam histórias de mães que, com seus fios de voz, nas noites escuras, costuram melodias para trazer novos amanheceres. O espetáculo convida o público a conhecer parte da riqueza oral das diversas nações indígenas latino-americanas. É uma apresentação lúdica e acolhedora, voltada para toda a família, composta por canções de ninar intercaladas com histórias e animações de formas têxteis.
A peça teve sete indicações ao Prêmio CBTIJ de Teatro para Crianças, tendo vencido nas categorias Atriz em Papel Protagonista e Música Adaptada ou Trilha Sonora.
Segundo a produtora Adriana Gomes, o objetivo do grupo é fazer com que o público conheça as riquezas da América Latina a partir das histórias e cantigas de ninar nas línguas dos povos originários. “É um espetáculo muito bonito e acolhedor. Quando a Escola de Espectadores nos apresentou o projeto, ficamos muito encantados e conseguimos chegar a um acordo para circular pelas cidades propostas. Esse fomento à formação de espectadores, criando o gosto pela arte e pela cultura, é muito importante. Tem sido uma experiência linda, as pessoas têm sido muito acolhedoras, superando nossas expectativas. Estamos muito felizes em participar em Londrina”, destacou Gomes.
O produtor executivo do projeto Escola de Espectadores, Eddie Mansan, explicou que escolheu esse espetáculo por sua temática inspirada nas teatralidades latino-americanas, baseadas em contos e dialetos dos povos da América Latina. “Essa apresentação será destinada a cerca de 40 crianças participantes do projeto, mas fica aberto ao público em geral também, ampliando o alcance da iniciativa”, disse.
A circulação passou ontem (30) por Jacarezinho, acontece hoje (31) em Maringá e será encerrada amanhã (1º) em Londrina.
A Vila Cultural Usina Cultural tem patrocínio da Prefeitura, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), gerido pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC).
Sobre a Escola de Espectadores
O projeto foi aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), e está sendo realizado nas cidades de Londrina, Maringá e Jacarezinho.
Trata-se de um programa-piloto baseado em uma experiência conceitual criada por um professor universitário argentino. A proposta busca formar espectadores, desenvolvendo ambientes de aprendizado e estímulo ao senso crítico, além de aproximar o público das linguagens artísticas, despertando o interesse pelo consumo cultural.
O projeto trabalha com três linguagens artísticas, sendo o cinema voltado para o público adulto, o teatro direcionado para as crianças e a dança destinada às pessoas idosas.
As atividades acontecem desde meados de agosto, com uma série de encontros, oficinas, debates e ações formativas. Cada grupo participa de momentos de aprendizagem e tem a oportunidade de assistir a apresentações ou sessões de filmes.