Nova feira na Gleba Palhano movimenta e anima moradores da região

Seja uma opção para comprar frutas e verduras orgânicas e com preço mais em conta do que no mercado ou até mesmo uma forma de lazer e diversão, a verdade é que todo mundo gosta de feira. Apesar do movimento ainda modesto, a feira da Gleba Palhano foi inaugurada neste sábado (14), e se encaixa na categoria de comunitária. A feira é organizada pela Associação de Moradores do Alto da Palhano e vai ser realizada todos os sábados, das 16h às 22h, na Praça dos Pioneiros, na zona sul de Londrina.





Ramon Folego, presidente da associação, explica que protocolou o pedido para realizar a feira há pouco mais de um mês na CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), que deu o parecer positivo. Ele conta que todo sábado pela manhã eles costumavam realizar uma feira na praça, mas que por conta de algumas questões burocráticas, tiveram que descontinuar a atividade. Por isso, ele relembra que a demanda dos moradores da região para o retorno da feira foi crescendo.

A Lei N° 13.584, sancionada em maio de 2023, criou a modalidade de feira comunitária, em que associações de moradores fazem a solicitação à CMTU, responsável pelo parecer final, que não precisa ser renovado semanalmente. Previsto na lei, as feiras comunitárias têm locais já pré-determinados - que não causam transtornos - e podem funcionar das 16h às 22h. Pelo menos outras duas feiras funcionam nessa modalidade - no Jardim Bandeirantes (Associação Sabii) e na da Concha Acústica (Associação de Moradores do Centro Histórico). A reportagem procurou a CMTU para entender como funciona o pedido para a criação de uma feira comunitária e se existem outros em andamento, mas a companhia estava em recesso por conta do feriado.





“Aqui na região não tem nada para sair com a família. Tem só o comércio, mas aí envolve ter que sentar lá, ir mais arrumado e gastar. As pessoas acham que aqui por ser Gleba [Palhano] é algo mais elitizado, mas não é assim, aqui tem muitas famílias que querem sair à vontade”, explica. Segundo Folego, são 25 barracas cadastradas para o primeiro dia, da comida ao vestuário, mas que novas solicitações já estão em andamento.





