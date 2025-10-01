Obra do viaduto de Lerroville inicia etapas de terraplanagem e drenagem

O DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) avança na obra de construção de um viaduto na PR-445, no acesso para o Distrito de Lerroville, na zona sul de Londrina.

Os serviços são realizados no canteiro de uma antiga rótula da rodovia, com o tráfego desviado para as vias marginais no local, já tendo sido demolida a pista da PR-445. Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato Publicidade Publicidade

Estão em andamento a terraplanagem, implantação do novo sistema de drenagem de águas, contenções e os serviços iniciais da estrutura do viaduto, com a moldagem das vigas das cabeceiras.



Foto: DER-PR - AEN



A previsão é de entregar a obra até o final do ano, mas este prazo pode ser prorrogado caso as condições climáticas não sejam favoráveis nos próximos meses. Publicidade

A obra é realizada por meio de aditivo ao contrato de duplicação da PR-445 entre Lerroville e Mauá da Serra, já entregue. Ela incluiu novas pontes sobre o Rio Apucaraninha e o Rio Santa Cruz e um novo viaduto no acesso para Tamarana, além de restauração da pista existente, entre outras melhorias.

Somando o investimento no novo viaduto de Lerroville, são R$ 249,3 milhões de recursos destinados para obras somente neste trecho. Publicidade

