Prefeitura de Londrina abre inscrições para o Programa de Incentivo à Inovação

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Governo (SMG), lança nova edição do Programa de Incentivo à Inovação, voltado para participação exclusiva dos servidores públicos municipais (administração direta, autárquica e fundacional). O objetivo é promover e incentivar a cultura da inovação no serviço público, disseminar soluções inovadoras, e reconhecer e valorizar as equipes e servidores que atuam de forma proativa em benefício do interesse público.





As inscrições para participar do programa iniciam hoje (23) e vão até o dia 17 de novembro, por meio da plataforma virtual da Escola de Governo. Serão aceitas inscrições de projetos individuais e em equipes.

Foram elencadas três categorias em que os projetos devem se enquadrar: Projeto de impacto na Secretaria ou Órgão Municipal (Iniciativas de inovação ou aperfeiçoamento cujos resultados impactarão diretamente a Secretaria ou Órgão de Trabalho); Projeto de Impacto em mais de uma Secretaria ou Órgão Municipal (Iniciativas de inovação ou aperfeiçoamento cujos resultados impactarão mais de uma Secretaria ou Órgão Municipal); Projeto de Impacto na Administração (Iniciativas de inovação ou aperfeiçoamento cujos resultados impactarão o Município como um todo). As iniciativas podem ser relacionadas a processos de trabalho, prestação de serviços, políticas públicas e tecnologia.







Os projetos inscritos no Programa de Incentivo à Inovação serão avaliados, conforme critérios e cronograma constantes no edital do programa, pela Comissão de Avaliação nomeada pela Secretaria Municipal de Governo. Os servidores e equipes classificados receberão Menção Honrosa e os projetos premiados serão divulgados, bem como seus responsáveis, no portal eletrônico do Município de Londrina e redes sociais oficiais.





A publicação da classificação final está prevista para o dia 17 de junho de 2024. O cronograma com as datas de cada etapa está no edital do Programa de Incentivo à Inovação, onde é possível conferir todos os detalhes da iniciativa (clique aqui para acessar).