Prefeitura de Londrina 'dá' feriado prolongado para o Dia do Servidor Público; veja o que funciona

A Prefeitura de Londrina informa como se dará o funcionamento dos serviços municipais durante o ponto facultativo na segunda-feira (27) e terça (28), em homenagem ao Dia do Servidor Público Municipal. De acordo com o Decreto nº 1.192, não haverá expediente na maioria das secretarias e órgãos públicos municipais.



Os serviços essenciais e de urgência e emergência, como de saúde, fiscalização e defesa social estarão funcionando, além do Restaurante Popular. O decreto não se aplica aos servidores das escolas da Rede Municipal de Ensino, que dispõem de calendário próprio de atividades.





Educação – As unidades escolares que integram a rede municipal abrirão normalmente, incluindo as escolas, CMEIs (Centros Municipais de Educação) e CEIs (Centros de Educação Infantil) filantrópicos conveniados. A sede da Secretaria Municipal de Educação também vai funcionar.

Publicidade

Publicidade





Restaurante Popular – O Restaurante Popular abrirá normalmente. O local funciona de segunda a sexta, das 11h às 14h, na Rua Professor João Cândido, 14, ao lado do Terminal Urbano Central.





Defesa Social – O trabalho operacional da Guarda Municipal de Londrina funcionará normalmente. A equipe continuará fazendo o patrulhamento das áreas públicas, espaços de lazer, parques, praças, lagos, pistas de caminhada, ciclovias, academias ao ar livre e demais espaços similares.

Publicidade





Saúde – Na segunda e na terça, os serviços da Dues (Diretoria de Urgência e Emergência) estarão ativos, incluindo as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) Centro-Oeste e Sabará, o PAI (Pronto Atendimento Infantil) e o PA (Pronto Atendimento) do Leonor, todos esses em funcionamento 24h por dia.





O PA do Conjunto Maria Cecília funcionará em horário normal, das 7h à 1h, enquanto o PA do União da Vitória das 7 às 23h. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) funcionará 24 horas todos os dias e pode ser acionado pelo telefone 192.Também funcionarão de forma regular a Maternidade Municipal e o Caps III (Centro de Atenção Psicossocial III).

Publicidade





Por outro lado, todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) fecham nestes dois dias, assim como a Policlínica Municipal, e reabrem na quarta-feira (29).





Trabalho, Emprego e Renda – A SMTER (Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda) não abrirá na segunda e na terça, porém todos os seus serviços estarão disponíveis pela internet. Na quarta-feira (29), o atendimento presencial retomará normalmente, das 8h às 14h. Para o serviço de seguro desemprego é necessário o agendamento por meio do site www.londrina.pr.gov.br/trabalho. A secretaria fica na Rua Pernambuco, 162.

Publicidade





Cultura – Quem quiser acompanhar as atrações da programação cultural de Londrina pode conferir a agenda preparada pela SMC (Secretaria Municipal de Cultura). Nos canais oficiais da SMC, há eventos para todos os gostos e idades, e as novidades são atualizadas também no perfil do Instagram.





Acesf – A parte administrativa da Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários fecha na segunda e na terça, mas o Plantão Funerário continua funcionando normalmente, 24h por dia.





Políticas para as Mulheres – A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres fechará nos dois dias do ponto facultativo, com exceção do plantão do CAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher), que funciona 24 horas.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





As mulheres que tenham sofrido ameaças de morte relacionadas à violência doméstica e familiar, durante esse período, e que não possuam outro local para abrigo, devem se dirigir à Central de Flagrantes do 2º DP (Distrito Policial), que fica na Avenida Rio Branco, 1062 (marginal da BR-369). A equipe do 2º DP fará o contato com os técnicos do CAM, para o encaminhamento das vítimas.