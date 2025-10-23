Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Dias 27 e 28

Prefeitura de Londrina 'dá' feriado prolongado para o Dia do Servidor Público; veja o que funciona

Redação Bonde com N.Com
23 out 2025 às 11:30

Compartilhar notícia

Emerson Dias/N.Com
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A Prefeitura de Londrina informa como se dará o funcionamento dos serviços municipais durante o ponto facultativo na segunda-feira (27) e terça (28), em homenagem ao Dia do Servidor Público Municipal. De acordo com o Decreto nº 1.192, não haverá expediente na maioria das secretarias e órgãos públicos municipais.

Os serviços essenciais e de urgência e emergência, como de saúde, fiscalização e defesa social estarão funcionando, além do Restaurante Popular. O decreto não se aplica aos servidores das escolas da Rede Municipal de Ensino, que dispõem de calendário próprio de atividades.


Educação – As unidades escolares que integram a rede municipal abrirão normalmente, incluindo as escolas, CMEIs (Centros Municipais de Educação) e CEIs (Centros de Educação Infantil) filantrópicos conveniados. A sede da Secretaria Municipal de Educação também vai funcionar.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade


Restaurante Popular – O Restaurante Popular abrirá normalmente. O local funciona de segunda a sexta, das 11h às 14h, na Rua Professor João Cândido, 14, ao lado do Terminal Urbano Central.


Defesa Social – O trabalho operacional da Guarda Municipal de Londrina funcionará normalmente. A equipe continuará fazendo o patrulhamento das áreas públicas, espaços de lazer, parques, praças, lagos, pistas de caminhada, ciclovias, academias ao ar livre e demais espaços similares.

Publicidade


Saúde – Na segunda e na terça, os serviços da Dues (Diretoria de Urgência e Emergência) estarão ativos, incluindo as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) Centro-Oeste e Sabará, o PAI (Pronto Atendimento Infantil) e o PA (Pronto Atendimento) do Leonor, todos esses em funcionamento 24h por dia.


O PA do Conjunto Maria Cecília funcionará em horário normal, das 7h à 1h, enquanto o PA do União da Vitória das 7 às 23h. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) funcionará 24 horas todos os dias e pode ser acionado pelo telefone 192.Também funcionarão de forma regular a Maternidade Municipal e o Caps III (Centro de Atenção Psicossocial III).

Publicidade


Por outro lado, todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) fecham nestes dois dias, assim como a Policlínica Municipal, e reabrem na quarta-feira (29).


Trabalho, Emprego e Renda – A SMTER (Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda) não abrirá na segunda e na terça, porém todos os seus serviços estarão disponíveis pela internet. Na quarta-feira (29), o atendimento presencial retomará normalmente, das 8h às 14h. Para o serviço de seguro desemprego é necessário o agendamento por meio do site www.londrina.pr.gov.br/trabalho. A secretaria fica na Rua Pernambuco, 162.

Publicidade


Cultura – Quem quiser acompanhar as atrações da programação cultural de Londrina pode conferir a agenda preparada pela SMC (Secretaria Municipal de Cultura). Nos canais oficiais da SMC, há eventos para todos os gostos e idades, e as novidades são atualizadas também no perfil do Instagram.


Acesf – A parte administrativa da Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários fecha na segunda e na terça, mas o Plantão Funerário continua funcionando normalmente, 24h por dia.


Políticas para as Mulheres – A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres fechará nos dois dias do ponto facultativo, com exceção do plantão do CAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher), que funciona 24 horas.

Cadastre-se em nossa newsletter


As mulheres que tenham sofrido ameaças de morte relacionadas à violência doméstica e familiar, durante esse período, e que não possuam outro local para abrigo, devem se dirigir à Central de Flagrantes do 2º DP (Distrito Policial), que fica na Avenida Rio Branco, 1062 (marginal da BR-369). A equipe do 2º DP fará o contato com os técnicos do CAM, para o encaminhamento das vítimas.   

Feriado ponto facultativo Prefeitura de Londrina servidores Servidores municipais
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas