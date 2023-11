Prefeitura inicia novo reparo em buraco 'recorrente' da Rua Araguaia

O asfalto cedeu durante as intensas chuvas de outubro, sendo que o mesmo local já tinha passado pela mesma situação em outra ocasião, há vários meses. Conforme reportagem da FOLHA, o buraco gera transtornos para motoristas, comerciantes e moradores desde o início do ano .

Após as chuvas de outubro, as equipes da secretaria de Obras realizaram o desentupimento das galerias de drenagem e executaram reparos no asfalto, mas isso acabou não sendo o suficiente para prevenir novos danos. Dessa vez, porém, os técnicos da pasta identificaram a causa do problema: trata-se de uma tubulação da Sanepar que acabou atravessando a galeria pluvial da rua, causando a sua obstrução.





O engenheiro da secretaria de Obras, Flávio Vendramini, informou que, para eliminar o contratempo, a Sanepar reposicionou a sua tubulação abaixo das galerias de drenagem.

