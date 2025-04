Professor da rede estadual de Londrina é nomeado líder local de hackathon da Nasa

João Marcos Brandet, de Londrina, foi oficialmente nomeado líder local do Nasa Space Apps Challenge 2025. A nomeação do professor da rede estadual de educação, , concedida pela própria agência aeroespacial dos Estados Unidos, reconhece a trajetória de Brandet na organização de eventos científicos, a liderança em inovação e o compromisso com o desenvolvimento da comunidade.





O evento é um hackathon internacional anual, promovido pela Nasa, em que participantes de todo o mundo se unem para resolver desafios reais na Terra e no espaço. As pessoas nomeadas como líderes locais organizam os eventos. Eles são líderes de comunidades de ciência e espaço, reunindo solucionadores de problemas e pensadores inovadores para enfrentar desafios reais no planeta e no espaço.

“Para mim, a nomeação como líder local representa mais do que um título, mas um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido e um passaporte para liderar alunos e professores que desejam estar no nível de destaque da educação paranaense, pensando em resolver problemas e transformar contextos”, conta o professor, que dá aulas de Programação e Robótica na Escola Estadual Prof. Kazuco Ohara; de Física (Robótica) e Matemática (Programação) no Colégio Estadual Profª Lúcia Barros Lisboa; e de Matemática (Programação e Recomposição de Aprendizagem) no Colégio Estadual Dr. Gabriel Carneiro Martins, todos em Londrina.





Marcado para os dias 4 e 5 de outubro de 2025, o hackathon Nasa Space Apps Challenge é um dos maiores do mundo, reunindo anualmente milhares de participantes espalhados por vários países em uma maratona global de 48 horas. Durante o evento, equipes multidisciplinares formadas por cientistas, engenheiros, programadores, designers e entusiastas da tecnologia trabalham juntas para criar soluções inovadoras para desafios a respeito da Terra e do espaço.

A conquista de Brandet foi celebrada pelo secretário da Educação do Paraná, Roni Miranda, que ressaltou o protagonismo do professor na promoção da inovação. “É um orgulho para a rede estadual de ensino ver um professor com destaque em nível global, em um evento tão relevante como esse. Com certeza, é um reconhecimento à liderança do professor Brandet e à qualidade da educação pública do Paraná”, aponta.





PROTAGONISTA

Desde a criação, em 2012, o hackathon se expandiu para centenas de municípios em todos os continentes, promovendo a colaboração internacional e o uso criativo da ciência e da tecnologia. A escolha de Londrina como uma das sedes oficiais e a liderança de Brandet reforçam o papel do Brasil como protagonista no cenário da inovação científica. “A minha missão é mostrar que a educação pública do Paraná não é apenas destaque no Brasil, mas também em outros locais do mundo”, pontua o professor.





RECONHECIMENTO

A indicação como líder local do Nasa Space Apps Challenge 2025 é um reconhecimento ao trabalho de Brandet na rede estadual de educação do Paraná. Ao longo da carreira docente, o professor se destacou, especialmente, pela organização de iniciativas lúdicas nas áreas de Astronomia e Matemática.





Um exemplo foi um projeto de criação de jogos educativos desenvolvidos na plataforma Scratch, que visou o ensino de Astronomia a estudantes de baixa renda. Os jogos foram integrados a um aplicativo que funciona como uma biblioteca off-line, permitindo que os alunos aprendessem sobre o espaço sem a necessidade de conexão constante.

“Os jogos foram cuidadosamente elaborados a partir de dados reais enviados pela Nasa, garantindo que o conteúdo fosse não apenas lúdico, mas também cientificamente preciso e atualizado. Cada jogo abordava conceitos como formação de planetas, movimento dos corpos celestes, missões espaciais e exploração do sistema solar, tudo de forma interativa e acessível”, detalha.





Outros projetos concebidos pelo professor envolveram a criação de materiais educativos inclusivos voltados ao ensino de Língua Portuguesa e Libras (Língua Brasileira de Sinais), além do desenvolvimento de poemas e recursos de aprendizagem em Matemática. Em todos os casos, a Programação foi aplicada como ferramenta interdisciplinar. “Dessa forma, os estudantes puderam relacionar conceitos matemáticos, literários e tecnológicos, potencializando tanto a criatividade quanto o raciocínio lógico”, acrescenta.

EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL





O Nasa Space Apps Challenge é aberto a pessoas de todas as idades, formações e níveis de experiência. A diversidade dos participantes é um dos pilares do evento, que busca fomentar o aprendizado colaborativo e o desenvolvimento de soluções tecnológicas com impacto real.

“Essa nomeação me possibilita incentivar crianças, adolescentes e jovens para resolverem problemas utilizando o mundo da programação e da robótica. Nesta edição, estarei como um líder para estimular nossos jovens a criarem e a empreenderem”, diz.





Neste ano, Londrina e o Paraná consolidam-se como polos de criatividade, ciência e tecnologia, integrando-se a uma comunidade global que busca transformar o mundo e o universo por meio da inovação. “A Nasa e outras instituições podem estar mais próximas do que a gente imagina. O governo favorece isso ao estimular que os alunos e professores estejam envolvidos em Olimpíadas, bem como em competições como o Agrinho”, comenta.





De acordo com o professor, esse tipo de iniciativa educacional tem um poder transformador profundo. “Quando todos nós estamos alinhados pensando na centralidade e no protagonismo do aluno, podemos resolver a indisciplina e tantos outros problemas com inovação, amor e ação”, finaliza.





Durante o hackathon, os participantes poderão criar jogos, aplicativos, vídeos, ferramentas educacionais e outras iniciativas que respondam aos desafios propostos por especialistas da Nasa. A coordenação global do evento é realizada pela Equipe GO (Global Organizing Team) da agência, que apoia os líderes locais na organização dos encontros presenciais e virtuais.