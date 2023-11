Profis oferece desconto de até 75% à vista para pagamentos até o dia 30 de novembro.

A edição 2023 do Profis (Progama de Regularização Fiscal) da Prefeitura de Londrina está chegando em sua reta final de adesões e renegociações. O progama traz condições facilitadas para acerto de dívidas de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ISS (Imposto Sobre Serviços) e ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis), além de outras taxas e multas adquiridas junto a orgãos e secretarias municipais.





Os contribuintes que ainda não procuraram este serviço para solucionar suas dívidas municipais podem ter acesso, até 30 de novembro, ao desconto exclusivo de 75% em juros e multas, para pagamentos feitos à vista. Até o mês de dezembro, também é possível parcelar o valor devido em duas vezes, obtendo 65% de desconto, ou ainda parcelar entre três e quatorze parcelas, forma que concede 35% de desconto.

O público interessado em aderir ao Profis pode realizar o procedimento, a qualquer momento, pelo sistema Profis Online, que funciona 24h por dia no portal da Prefeitura de Londrina. Também é possível fazer a adesão presencialmente, mediante agendamento prévio, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, na praça de Atendimento da Fazenda, no saguão do Prédio da PML. Para mais informações entre em contato através do telefone (43)3372-4424, que funciona como WhatsApp.



Adesão ao Profis



No último sábado (25), a Prefeitura de Londrina promoveu um plantão de atendimento especialmente voltado ao Profis, quando cerca de 80 pessoas aderiram ao progama, totalizando R$ 357.514,50 em valores negociados.





Conforme um balanço atualizado divulgado pela SMF (Secretaria Municipal de Fazenda), o progama registra desde o início, em julho, até o dia 26 de novembro, 36.032 adesões. Este quantativo representa financeiramente R$ 122.218.140,41 em valores negociados, dos quais R$ 49.211.791,00 foram arrecadados pelos cofres do Município.





Segundo a diretora de Arrecadação da SMF, Wanda Kono o Profis é uma ótima oportunidade para quem tem débitos pendentes uma vez que proporciona benefícios na forma de descontos nas multas e juros. "Faltam poucos dias para aproveitar os descontos de novembro e o progama caminha para o último mês de adesão. Negociar a dívida e ficar em dia com o município evita protestos ou execuções fiscais que oneram com honorários e custas judiciais. Lembrando sempre que a negociação administrativa é a forma mais adequada e de menor custo para o contribuinte", frisou.