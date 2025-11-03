Pesquisar

Mês da Consciência Negra

Programação do mês da Consciência Negra na UEL tem início nesta segunda-feira (3)

Redação Bonde com Agência UEL
03 nov 2025 às 17:16

Divulgação
A Universidade Estadual de Londrina convida a sua comunidade acadêmica e a população de Londrina para acompanharem a programação do Mês da Consciência Negra, dedicado à reflexão sobre a Educação das Relações Étnico-raciais e sobre as cotas nas instituições de ensino superior brasileiras. As ações e eventos têm início nesta segunda-feira (3) e reforçam a atuação da UEL no enfrentamento ao racismo.


A programação institucional percorre o mês por meio do Novembro Negro 2025, que integra ações e setores da Universidade, realizada por meio do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros (NEAB), com apoio do Grupo de Trabalho UEL na Luta Contra o Racismo, e setores como o Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica (NDPH/UEL), Museus Histórico de Londrina Pe. Carlos Weiss, Assessoria de Relações Internacionais (ARI), Programa de Apoio à Permanência (Prope) e Lab-Escrivências, além da Secretaria Municipal de Cultura de Londrina e do Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial e projetos de pesquisa, ensino e extensão vinculados ao NEAB. 

A programação de eventos também se desenvolve por meio de espaços de pesquisa como o Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros e Africanos da UEL (Leafro), que surgiu no ano 2000 como Grupo de Estudos Afro-Brasileiros e Relações Raciais, vinculado ao Conselho Nacional de Pesquisa – CNPq.


Novembro Negro

Com a abertura agendada para esta segunda-feira (3), a programação do Novembro Negro irá percorrer o mês com atividades remotas e presencias, no Centro de Letras e Ciências Humanas (CLCH) e na sede do NEAB. 


Pela manhã, às 9h, será realizada a mesa redonda Venda dos pretos e Comunidade de terreiros, com Priscila Henning, Robson Arantes e Maria de Fátima Francisco Kelins. A transmissão será pelo canal do NDPH no Youtube.

Na abertura oficial, programada para 18h30, estão previstas atividades como uma roda de capoeira, a abertura da exposição “Ilê Asé Obá Ayrá- Devoções, Ritos e Memórias”, e a projeção do documentário “Passado/Presente do Movimento Negro”, seguida de uma roda de conversa com lideranças de Londrina. O evento é presencial, na Réplica da Primeira Igreja Matriz de Londrina, no Calçadão da UEL. 


Formada por ações integradas, a programação do Novembro Negro 2025 irá marcar o Mês da Consciência Negra com debates, rodas de conversas, exibições de documentários, sessões de cinema, apresentações teatrais, encontros de pesquisadores e rodas de samba. (A programação da primeira semana pode ser conferida ao final da reportagem).

Cotas nas Universidades: realidade consolidada ou ameaçada?


Nesta segunda e terça-feira, o Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros e Africanos da UEL realiza o debate “Cotas nas Universidades: realidade consolidada ou ameaçada?”, no Anfiteatro Maior do Centro de Letras e Ciências Humanas. Com início na noite desta segunda, às 19h30, o evento tem o objetivo de promover o debate sobre as políticas de ação afirmativa no ensino superior, analisando avanços, desafios e perspectivas diante do contexto político e social contemporâneo, com vistas a fortalecer a consolidação das cotas e outras iniciativas voltadas à equidade racial e de gênero nas universidades.

As inscrições para o evento “Cotas nas Universidades: realidade consolidada ou ameaçada?” podem ser feitas por meio deste endereço.


