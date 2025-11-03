Programação do mês da Consciência Negra na UEL tem início nesta segunda-feira (3)

Nesta segunda e terça-feira, o Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros e Africanos da UEL realiza o debate “Cotas nas Universidades: realidade consolidada ou ameaçada?”, no Anfiteatro Maior do Centro de Letras e Ciências Humanas. Com início na noite desta segunda, às 19h30, o evento tem o objetivo de promover o debate sobre as políticas de ação afirmativa no ensino superior, analisando avanços, desafios e perspectivas diante do contexto político e social contemporâneo, com vistas a fortalecer a consolidação das cotas e outras iniciativas voltadas à equidade racial e de gênero nas universidades.

As inscrições para o evento “Cotas nas Universidades: realidade consolidada ou ameaçada?” podem ser feitas por meio deste endereço.



