Projetando trincheira da Leste-Oeste para 2024, município quer liberar marginais neste ano em Londrina

Faltando pouco mais de um mês para o prazo final de entrega da trincheira – 26 de dezembro - no cruzamento da avenida Leste-Oeste com a Rio Branco, na área central de Londrina, o município já dá como certo que a finalização por completo da obra fique apenas para 2024, um ano a mais que o período inicialmente previsto pelo poder público londrinense no contrato e ao anunciar a construção.





Com um novo aditivo a vista, a prefeitura tem planejado junto à empresa para que as marginais da trincheira e a rotatória sejam liberadas ainda neste ano. “Parte de cortina de contenção no sentido a cidade está terminando de concretar até o final deste mês, assim como o outro lado. Dentro do mês de dezembro, pelo menos, em cima os veículos vão voltar a circular”, comentou João Verçosa, secretário municipal de Obras e Pavimentação.



A construção teve início em janeiro de 2021 e tinha entrega prometida para o começo deste ano, com um adiamento até julho e o último dezembro. Medição de novembro apontou 80% de execução. “Tem a dificuldade para retirar o material de baixo da trincheira. O principal, que era a parte de estaqueamento, já resolvemos”, frisou.