Religiões de matriz africana também celebram Dia de Finados em Londrina





Enquanto o Dia de Finados é tradicionalmente marcado por visitas a cemitérios e homenagens aos entes queridos, as religiões de matriz africana também dedicam este momento à celebração da memória daqueles que se foram. Em Londrina, o terreiro Asé Oyá Funjó é uma das casas que realizam esse culto.





Dirigida pelo babalorixá Joe ty Osun, a casa realiza no dia 2 de novembro um rito aberto de celebração aos ancestrais, e convida a todos os interessados e interessadas para participar desse encontro de fé e tradição. “A morte é um momento muito importante para nós, significa a passagem de nossos familiares e pessoas queridas para o Orun, o mundo dos ancestrais”, explica o babalorixá.

“Por isso, nos organizamos para estar no terreiro neste dia, cantando e oferecendo presentes àqueles que se foram, como uma forma de recordar e manter viva a sua memória”, completa.







