Religiões de matriz africana também celebram Dia de Finados em Londrina

Enquanto o Dia de Finados é tradicionalmente marcado por visitas a cemitérios e homenagens aos entes queridos, as religiões de matriz africana também dedicam este momento à celebração da memória daqueles que se foram. Em Londrina, o terreiro Asé Oyá Funjó é uma das casas que realizam esse culto.
Dirigida pelo babalorixá Joe ty Osun, a casa realiza no dia 2 de novembro um rito aberto de celebração aos ancestrais, e convida a todos os interessados e interessadas para participar desse encontro de fé e tradição. “A morte é um momento muito importante para nós, significa a passagem de nossos familiares e pessoas queridas para o Orun, o mundo dos ancestrais”, explica o babalorixá.
“Por isso, nos organizamos para estar no terreiro neste dia, cantando e oferecendo presentes àqueles que se foram, como uma forma de recordar e manter viva a sua memória”, completa.
A tradição de matriz africana possui um rito próprio em torno da morte, que envolve sete dias de obrigações e um ano de resguardo. O rito deste domingo é diferente, mas parte do mesmo princípio: honrar aqueles que vieram antes e sustentam a continuidade do axé. “Celebrar os ancestrais é também celebrar a vida. É reconhecer que nossa força vem de uma linhagem que nos antecede e continua nos guiando”, afirma Joe ty Osun.
O evento deste domingo é aberto ao público e convida a comunidade londrinense a também celebrar com flores, velas e presentes os seus próprios antepassados, além de ser uma oportunidade para conhecer a diversidade espiritual da cidade. “Nós não somos donos deste rito, ele é para todos que sentem saudade e querem conservar a memória das suas pessoas queridas”, conclui o líder religioso.
O Asé Oyá Funjó fica na rua Helena Aparecida Ridão, número 22, no Silo 3. Para participar do rito, é obrigatório que os participantes vistam roupas brancas simples, sem joias, e que as mulheres estejam de saia. A cerimônia começa a partir das 18h30.
Serviço:
Rito aberto em homenagem aos ancestrais – Dia de Finados
Data: 2 de novembro (sábado)
Horário: a partir das 18h30
Local: Terreiro Asé Oyá Funjó – Rua Helena Aparecida Ridão, 22, Silo 3, Londrina (PR)
Orientações: é obrigatório o uso de roupas brancas simples; não utilizar joias. Mulheres devem estar de saia.
Participação: aberta ao público, gratuita. Recomenda-se levar flores brancas.